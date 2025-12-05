FENAGRO
Mais de mil mudas serão distribuídas na Fenagro neste sábado
Ação reforça a programação ambiental do evento
Por Luiza Nascimento
A 34ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) vai distribuir, neste sábado, 6, mais de mil mudas nativas ao público. A ação acontecerá no estande da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que compõem o evento realizado no Parque de Exposições de Salvador.
Além da distribuição, no local há um ambiente criado para aproximar as pessoas do bioma Mata Atlântica, com painéis sobre a biodiversidade, recursos hídricos, serviços ecossistêmicos, polinizadores e práticas sustentáveis.
Importância da ação
O assessor técnico do Inema, Túlio Rego, explicou a importância da ação de entrega de mudas e do plantio.
"É fundamental reforçar não apenas a obrigatoriedade, mas a real necessidade de integrar o plantio e a preservação das áreas de floresta e mata às áreas produtivas", afirmou Túlio.
Segundo ele, promover o plantio de mudas de espécies nativas em um evento agropecuário é essencial.
"Sem essa integração com os elementos naturais, a própria produção agrícola e pecuária fica comprometida", acrescentou.
Bahia Sem Fogo
Outro ponto da experiência é o módulo dedicado ao combate aos incêndios florestais. Nele, o visitante conhece o Programa Bahia Sem Fogo e a rotina dos brigadistas e parceiros que atuam na prevenção e no controle do fogo. A atividade utiliza realidade virtual para apresentar de forma próxima os danos causados pelos incêndios.
