HOME > FENAGRO
FENAGRO

Mais de mil mudas serão distribuídas na Fenagro neste sábado

Ação reforça a programação ambiental do evento

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/12/2025 - 7:47 h
A 34ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) vai distribuir, neste sábado, 6, mais de mil mudas nativas ao público. A ação acontecerá no estande da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que compõem o evento realizado no Parque de Exposições de Salvador.

Além da distribuição, no local há um ambiente criado para aproximar as pessoas do bioma Mata Atlântica, com painéis sobre a biodiversidade, recursos hídricos, serviços ecossistêmicos, polinizadores e práticas sustentáveis.

Importância da ação

O assessor técnico do Inema, Túlio Rego, explicou a importância da ação de entrega de mudas e do plantio.

"É fundamental reforçar não apenas a obrigatoriedade, mas a real necessidade de integrar o plantio e a preservação das áreas de floresta e mata às áreas produtivas", afirmou Túlio.

Leia Também:

EcoInovar premia talentos da educação durante a Fenagro
Carreta-escola do SENAR vira destaque na Fenagro e mostra força da educação rural
ABAF reforça papel estratégico do setor florestal durante a Fenagro

Segundo ele, promover o plantio de mudas de espécies nativas em um evento agropecuário é essencial.

"Sem essa integração com os elementos naturais, a própria produção agrícola e pecuária fica comprometida", acrescentou.

Bahia Sem Fogo

Outro ponto da experiência é o módulo dedicado ao combate aos incêndios florestais. Nele, o visitante conhece o Programa Bahia Sem Fogo e a rotina dos brigadistas e parceiros que atuam na prevenção e no controle do fogo. A atividade utiliza realidade virtual para apresentar de forma próxima os danos causados pelos incêndios.

Tags:

Biodiversidade Fenagro incêndios florestais Mata Atlântica Mudas Nativas sustentabilidade

x