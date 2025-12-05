"Fenagro conecta mundo urbano ao mundo rural", diz João Roma

Ex-ministro João Roma, presidente do PL na Bahia - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

O ex-ministro e presidente do PL na Bahia, João Roma, marcou presença na 34ª edição da Fenagro, organizada pelo Grupo A TARDE. Em entrevista, o dirigente disse que o evento é "fundamental e especial", pois conecta o mundo urbano ao mundo rural.

O dirigente foi uma das presenças de políticos na Casa A TARDE, localizada dentro do Parque de Exposições, onde foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo, Luciano Neves; pelo diretor da Rádio A Tarde FM, Eduardo Dute; pela diretora do núcleo digital do Grupo, Caroline Góis; e pela diretora do núcleo impresso, Mariana Carneiro.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A CNA [Confederação Nacional da Agricultura] divulgou, em campanha recente, o peso que o agro tem na vida da pessoas na vida urbana, desde o tecido até a alimentação. Tem ainda as nossas raízes culturais, que inferem no dia-a-dia da nossa atividade econômica", afirmou.

"Projetar a Fenagro é crucial para que vc propicie as essas pessoas que fazem parte do mundo urbano realmente estar cada vez mais conectado, consciente e interagindo com essa grande vertente econômica", completou João Roma.