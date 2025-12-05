Menu
HOME > POLÍTICA
REELEIÇÃO

Tarcísio já foi avisado da escolha de Bolsonaro por Flávio ao Planalto

Nome preferido do centrão e de parte da direita, Tarcísio deve recuar da disputa presidencial

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

05/12/2025 - 17:14 h | Atualizada em 05/12/2025 - 17:30
Candidatura de Flávio deve alterar planos de Tarcísio.
O governador de São Paulo e virtual candidato à Presidência da República, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já foi comunicado da decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de escolher o filho mais velho, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como seu candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026.

De acordo com a coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, a notícia foi comunicada a Tarcísio pelo próprio Flávio em conversa nesta semana. O senador viajou ao menos duas vezes para São Paulo nos últimos dias: uma na quinta-feira, 4, e outra na segunda-feira, 1º.

Nome preferido do centrão e de parte da direita, Tarcísio deve recuar da disputa presidencial e tentar a reeleição ao governo paulista, caso a candidatura de Flávio à presidência se concretize. Neste cenário, Michelle Bolsonaro concorrerá ao Senado pelo Distrito Federal.

Confirmação

A confirmação sobre a indicação de Jair Bolsonaro ao filho mais velho foi revelada nesta sexta-feira, 5, pelo colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles. Bolsonaro avalia que Flávio Bolsonaro vai ganhar musculatura para a disputa a partir do momento em que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo país.

Ainda na avaliação de Jair Bolsonaro, Flávio consolida uma unidade partidária e conta com um relevante palanque de governadores aliados como Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro.

Por isso, a previsão é de que o senador comece a fazer mais viagens pelo Brasil e assuma o protagonismo nos embates com o atual presidente Lula (PT).

Dentro da família Bolsonaro, Flávio também seria o candidato que passaria “previsibilidade” para a classe política e o segmento econômico, dado o perfil mais moderado que o dos irmãos.

