Flávio Bolsonaro cita Deus ao reagir a missão política para "salvar nação"

As bênçãos dadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao seu filho Flávio, senador da República, para postular o cargo de candidato à presidência pela oposição foi recebida como “grande responsabilidade” pelo parlamentar.

O herdeiro reagiu à informação na tarde desta sexta-feira, 5, por meio das redes sociais e disse: “Não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo”.

As críticas ao governo atual

Para Flávio, o país vive “dias difíceis” e, sendo assim, ele se recusa a “ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo”.

“Muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narco-terroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados ou aumentados, nossas crianças não têm expectativas de futuro. Ninguém aguenta mais!”, afirmou ele.

O agora pré-candidato ainda citou Deus como uma das soluções para salvar o país, assim como o seu pai falava em seus discursos.

“Mas eu creio em um Deus que não abandona nossa nação. Eu creio que Ele levanta pessoas e inicia novos tempos quando o povo clama por justiça. [...] Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão”, diz Flávio, em dos trechos da publicação.

É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.



O anúncio de Jair Bolsonaro e a estratégica da família

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta sexta-feira, 5, que seu candidato para a disputa da presidência do Brasil será seu filho. A escolha de Jair foi notificada para interlocutores próximos da família.

Esta é a primeira vez que o ex-presidente, que está preso na carceragem da Polícia Federal (PF) de Brasília, manifesta tal intenção.