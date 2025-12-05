Menu
DESCONFORTO

Bolsonaro relata dores de cabeça por barulho de gerador na prisão

Ex-presidente está preso desde 22 de novembro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/12/2025 - 13:39 h
Imagem ilustrativa da imagem Bolsonaro relata dores de cabeça por barulho de gerador na prisão
-

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), tem reclamado de dores de cabeça durante a prisão na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. Preso desde 22 de novembro, o ex-chefe do Executivo tem relatado desconforto devido ao barulho de um gerador instalado proximo à cela.

Segundo os filhos de Bolsonaro, a reclamação já foi informada à direção da PF, advogados e profissionais de saúde que o acompanham.

O desconforto teria se intensificado devido ao impedimento de circular pela unidade prisional. A limitação se deu após o ex-presidente ser flagrado se despedindo da esposa, Michelle Bolsonaro, nos corredores, o que causou repercussão negativa.

Busca por condições melhores

Bolsonaro segue sendo monitorado por equipes jurídica e médica, enquanto o caso continua sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF).

A defesa segue em contato com autoridades para buscar melhores condições para o cumprimento da pena.

direitos humanos Jair Bolsonaro polícia federal prisão Saúde supremo tribunal federal

