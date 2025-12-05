Bolsonaro foi o mais difícil de ser domado: saiba como os bois são adestrados

Animal e outros nove bois dão um show nos desfiles - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Porte de atleta e chifres imensos: são essas as características de Bolsonaro, um dos bois mais difíceis de ser adestrado segundo o boiadeiro Noé Carvalho de Oliveira. O animal e outros nove bois dão um show nos desfiles realizados pela primeira vez da Fenagro 2025, e atraem olhares e carinhos de todos os visitantes da feira.

A origem da rebeldia de Bolsonaro é desconhecida, mas a certeza é de que ele deu um trabalho danado na Companhia de Bois Adestrados da Bahia, localizada em Cardeal da Silva, centro sul do estado. Essa ‘brabeza’ é um traço totalmente diferente do seu genitor, que para Noé, um dos “melhores bois” que ele já teve.

Não sei que diabo tem nele não, viu? Mas deu um trabalho terrível. Por ele ser filho do melhor boi meu, eu pensei que ia ser uma coisa mais fácil, mas foi totalmente ao contrário Noé - boiadeiro

Como os bois são adestrados?

Mas antes de desfilar charme e mansidão na Fenagro, os bois de Noé precisaram ser adestrados, com técnicas quase idênticas do que aquelas realizadas em outros animais, como cavalos. E essas modalidades começam quando os animais ainda são filhotes.

“Eu geralmente começo quando o bezerro está no peito da vaca. Nessa idade, você observa a docilidade do animal, a tranquilidade. De 100 animais, você tira um porque tem aqueles que não nasceram para aquilo e não adianta forçar.

Após essa seleção, os adestradores precisam ensinar comandos para os animais, como ir para um lado e para o outro, passar por debaixo do animal até ele se acostumar com os adestradores. Todos esses movimentos são acompanhados com comando de voz.

‘“Quando o animal faz dois anos, coloco ele preso a um outro animal manso e os deixo pastando, bebendo água, comendo e fazendo outras ações para que ele possa se acostumar com os movimentos.

Não são usados chicotes e nem esporas para fazer o adestramento dos bois. Sem o uso de violência e maus tratos animais, Noé garante que o comando de voz é suficiente para os bois entenderem os comandos, mas o uso do cabresto às vezes é necessário.

“Para andar com o boi, é preciso ter um cabresto para guiar e para que ele obedeça no início. Mas isso geralmente não é feito com a gente. Amarramos um boi no pescoço do outro e eles se entendem", explica ele.

Entretanto, o uso do cabresto e uma argola presa ao focinho são usados para guiar os animais na feira.

“A argola só é colocada na membrana do focinho, sem precisar furar. Não há violência com os bois. Isso é importante para o adestramento porque qualquer toque na região, ele obedece ao comando. Isso também traz segurança ao animal”, explica ele.

Depois do show de exibição e elegância durante a Fenagro, os animais passam à tarde e à noite descansando, se alimentando e bebendo muita água em suas baias no Parque de Exposições. Os adestradores fazem questão de manter essa rotina para que os animais estejam confortáveis durante o dia.