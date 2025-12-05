POLÍTICA
Detalhe chama a atenção durante visita a Bolsonaro na PF e viraliza
Filha do ex-presidente e Michelle Bolsonaro estiveram na sede da PF, na quinta-feira, 4
Por Yuri Abreu
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a filha, Laura, foram visitar o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), que está preso na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília.
O liberal tem recebido visitas da família após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, relator do caso da trama golpista na Corte — o magistrado também faz parte da Primeira Turma que, por unanimidade, determinou a pena de 27 anos e três meses de prisão ao ex-presidente.
A visita passaria despercebida não fosse por um detalhe: a altura da jovem que recentemente completou 15 anos: a altura dela. Nas redes sociais, a estatura da adolescente não passou despercebido pelos internautas.
“Olha o tamanho dessa menina”, escreveu um usuário. “Não estava vendo a Laurinha no vídeo porque inicialmente achei que ela fosse um agente da PF”, disse outro. “Já pode ser modelo ou jogadora de basquete”, comentou um terceiro.
Michelle fazendo o maior esforço para mostrar a Bíblia ao chega Laura e tira toda atenção do pessoal :/— Juliana (@ajulysantos) December 4, 2025
pic.twitter.com/pnK2jEuvmV
Vídeo: Metrópoles
Filha de Bolsonaro celebra 15 anos com tema de filme “As Branquelas”
A festa de 15 anos de Laura Bolsonaro, filha mais nova do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, teve como tema o filme As Branquelas e contou com a presença do grupo de oração da mãe.
A comemoração aconteceu na casa de Bolsonaro, em Brasília. Em prisão domiciliar desde agosto, o ex-presidente precisou de autorização judicial para realizar o evento e receber visitas além dos advogados e da equipe médica.
O tema escolhido, inspirado na comédia As Branquelas, incluiu um bolo dourado encomendado em uma doceria próxima ao condomínio. A decoração trazia uma montagem com o rosto de Laura no lugar de um dos protagonistas do filme, em que dois policiais se disfarçam de mulheres para resolver um caso.
