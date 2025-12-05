Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Detalhe chama a atenção durante visita a Bolsonaro na PF e viraliza

Filha do ex-presidente e Michelle Bolsonaro estiveram na sede da PF, na quinta-feira, 4

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/12/2025 - 7:25 h | Atualizada em 05/12/2025 - 8:00
Laura Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Laura Bolsonaro e Jair Bolsonaro -

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a filha, Laura, foram visitar o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), que está preso na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília.

O liberal tem recebido visitas da família após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, relator do caso da trama golpista na Corte — o magistrado também faz parte da Primeira Turma que, por unanimidade, determinou a pena de 27 anos e três meses de prisão ao ex-presidente.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A visita passaria despercebida não fosse por um detalhe: a altura da jovem que recentemente completou 15 anos: a altura dela. Nas redes sociais, a estatura da adolescente não passou despercebido pelos internautas.

“Olha o tamanho dessa menina”, escreveu um usuário. “Não estava vendo a Laurinha no vídeo porque inicialmente achei que ela fosse um agente da PF”, disse outro. “Já pode ser modelo ou jogadora de basquete”, comentou um terceiro.

Vídeo: Metrópoles

Filha de Bolsonaro celebra 15 anos com tema de filme “As Branquelas”

A festa de 15 anos de Laura Bolsonaro, filha mais nova do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, teve como tema o filme As Branquelas e contou com a presença do grupo de oração da mãe.

A comemoração aconteceu na casa de Bolsonaro, em Brasília. Em prisão domiciliar desde agosto, o ex-presidente precisou de autorização judicial para realizar o evento e receber visitas além dos advogados e da equipe médica.

O tema escolhido, inspirado na comédia As Branquelas, incluiu um bolo dourado encomendado em uma doceria próxima ao condomínio. A decoração trazia uma montagem com o rosto de Laura no lugar de um dos protagonistas do filme, em que dois policiais se disfarçam de mulheres para resolver um caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jair Bolsonaro Laura Bolsonaro Michelle Bolsonaro polícia federal Visita PF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Laura Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Laura Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Laura Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Laura Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x