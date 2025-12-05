POLÍTICA
Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido
Deputado fez viagem até Israel onde se encontrou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu
Por Yuri Abreu
O deputado federal autoexilado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está em Israel onde cumpriu agenda com políticos locais, além de ter ido até um espaço sagrado para os judeus e fez um pedido a favor do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso em Brasília.
Nas redes sociais, ele fez um registro no Muro das Lamentações, onde fez uma oração. "Muitos agradecimentos e alguns pedidos: saúde, família e liberdade", escreveu. Além disso, em uma tira de papel, escreveu um pedido pela liberdade de Jair Bolsonaro.
Além disso, ele se encontrou, na quinta-feira, 4, com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Também em seu perfil no X, uma foto com o líder israelense e um versículo bíblico: “Quem abençoar Israel será abençoado e quem amaldiçoar será amaldiçoado”.
Eduardo, Zambelli e Ramagem: deputados ausentes custam R$ 460 mil à Câmara
Os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) deixaram o Brasil para evitar o cumprimento de processos judiciais. Mesmo ausentes, eles continuaram gerando despesas aos cofres públicos.
Segundo levantamento divulgado pelo O Globo, a soma dos gastos de outubro, entre salários, cotas parlamentares e remuneração de servidores, alcançou cerca de R$ 460 mil mensais.
De acordo com os números, mesmo sem a presença dos parlamentares, a Câmara dos Deputados manteve os custos de seus mandatos, com os gabinetes funcionando normalmente.
