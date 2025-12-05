Menu
Ouvir

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Deputado fez viagem até Israel onde se encontrou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/12/2025 - 7:01 h | Atualizada em 05/12/2025 - 7:46
Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) -

O deputado federal autoexilado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está em Israel onde cumpriu agenda com políticos locais, além de ter ido até um espaço sagrado para os judeus e fez um pedido a favor do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso em Brasília.

Nas redes sociais, ele fez um registro no Muro das Lamentações, onde fez uma oração. "Muitos agradecimentos e alguns pedidos: saúde, família e liberdade", escreveu. Além disso, em uma tira de papel, escreveu um pedido pela liberdade de Jair Bolsonaro.

Além disso, ele se encontrou, na quinta-feira, 4, com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Também em seu perfil no X, uma foto com o líder israelense e um versículo bíblico: “Quem abençoar Israel será abençoado e quem amaldiçoar será amaldiçoado”.

Os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) deixaram o Brasil para evitar o cumprimento de processos judiciais. Mesmo ausentes, eles continuaram gerando despesas aos cofres públicos.

Segundo levantamento divulgado pelo O Globo, a soma dos gastos de outubro, entre salários, cotas parlamentares e remuneração de servidores, alcançou cerca de R$ 460 mil mensais.

De acordo com os números, mesmo sem a presença dos parlamentares, a Câmara dos Deputados manteve os custos de seus mandatos, com os gabinetes funcionando normalmente.

x