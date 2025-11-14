Menu
JUSTIÇA

Eduardo Bolsonaro entra de vez na mira do Supremo Tribunal Federal

Primeira Turma da Corte formou maioria contra Eduardo Bolsonaro

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

14/11/2025 - 17:05 h | Atualizada em 14/11/2025 - 17:29
Primeira Turma do STF formou maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu
-

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta sexta-feira, 14, para tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) réu por tentar coagir membros da Corte sobre o julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no âmbito da tentativa de golpe de Estado.

O parlamentar é acusado de se movimentar, fora do país, para interferir no processo. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR) isso configura o crime de coação no curso do processo.

Leia Também:

Moraes vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação
STF começa a julgar nesta sexta denúncia contra Eduardo Bolsonaro
Prisão de Bolsonaro se aproxima com fim de julgamento dos embargos

Votaram a favor do recebimento da denúncia os ministros Alexandre de Moraes (relator), Flávio Dino e Cristiano Zanin. No colegiado, ainda falta o voto da ministra Cármen Lúcia. O julgamento é realizado no plenário virtual do STF, em que os ministros registram os votos por sistema eletrônico.

Eduardo Bolsonaro reage e chama governador de “político bosta”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) respondeu no último domingo, 9, às críticas do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União). Ele havia o chamado de “louco” após declarações recentes do parlamentar contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em reação, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atacou o mato-grossense, chamando-o de “político bosta” e afirmando que ele “não tem coragem” de enfrentar a oposição.

“Não me culpe pela sua frouxidão. Se hoje estou vivendo no exílio, é por causa de políticos bostas iguais ao senhor, com essa 'opiniãozinha' que vende para o público a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir seu poder”, rebateu Eduardo, em vídeo publicado nas redes sociais.

x