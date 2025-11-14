Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTAGEM REGRESSIVA

Prisão de Bolsonaro se aproxima com fim de julgamento dos embargos

Advogados do ex-presidente ainda podem recorrer com os chamados embargos infringentes

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

14/11/2025 - 6:46 h
Bolsonaro está em prisão domiciliar desde agosto.
Bolsonaro está em prisão domiciliar desde agosto. -

O julgamento dos embargos de declaração de Jair Bolsonaro (PL) será encerrado nesta sexta-feira, 14. Os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) já negaram os pedidos da defesa do ex-presidente e de outros seis condenados, de forma unânime, com votos do relator Alexandre de Moraes, de Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tramar um golpe de Estado.

Leia Também:

Regime fechado “rápido” para Bolsonaro é esperado por aliados
Moraes já definiu onde Bolsonaro cumprirá pena, dizem aliados
Cem dias em casa: Bolsonaro cumpre prisão domiciliar sob ordens do STF

Somente na data de encerramento da análise é que o julgamento dos embargos pode ser considerado concluído. Depois desta sexta, será publicado acórdão com a decisão desse julgamento. A partir disso, a defesa terá cinco dias para apresentar novos embargos de declaração, os chamados segundos embargos. As informações são do portal Metrópoles.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os advogados de Bolsonaro podem recorrer com os chamados embargos infringentes. Seria uma estratégia para tentar levar o caso ao plenário. Pelas últimas decisões do Supremo, os condenados só começam a cumprir suas penas após análise desses segundos embargos.

Chances remotas

Se o plenário da Primeira Turma aceitasse os infringentes, seria uma chance de levar o caso a plenário. Nesse panorama, não cabe qualquer tentativa de análise na Segunda Turma, pois, em linguagem simples, uma Turma não derruba decisão da outra. No entanto, há grande possibilidade de os embargos infringentes serem negados.

O STF já firmou entendimento de que esse tipo de medida só é cabível quando ao menos dois dos cinco ministros de um colegiado divergem do resultado. No julgamento de Bolsonaro, apenas o ministro Luiz Fux votou de forma contrária .

Por fim, o STF pode ainda avaliar que esses segundos embargos têm caráter apenas protelatório. Assim, a Primeira Turma pode rejeitar o novo recurso e determinar o trânsito em julgado da Ação Penal nº 2.668. Significaria que os recursos estão esgotados.

Somente depois disso, pode-se dar início à execução da pena do ex-presidente e dos demais condenados que recorrerem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

condenação embargos de declaracao Golpe de Estado Jair Bolsonaro STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro está em prisão domiciliar desde agosto.
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde agosto.
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde agosto.
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde agosto.
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x