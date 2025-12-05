Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Bruno Reis avaliou anúncio de pré-candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) reagiu a decisão de Jair Bolsonaro (PL) de escolher seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL) para disputar a Presidência da República nas eleições de 2026.

Durante a abertura oficial da programação do Natal Luz Salvador 2025 nesta sexta-feira, 5, no Centro Histórico da capital baiana, o gestor garantiu que vai trabalhar na busca de um entendimento para que a oposição escolha o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) como o único nome na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O que nós vamos trabalhar, é para que possamos ter uma candidatura única, aquela que possa não só vencer as eleições, mas também governar o Brasil. O nosso candidato que já havia sido colocado, que está aí trabalhando em cada pesquisa, vem aparecendo com um desempenho melhor é de Ronaldo Caiado, o melhor governador do Brasil. Esse é o nome, que caso haja um consenso a gente vai convergir Bruno Reis, prefeito de Salvador

Bruno Reis avaliou que o nome de Flávio é apenas mais um meio ao de tantos outros que estão dispostos a entrar na disputa e admitiu que diante do novo cenário, existe a possibilidade de uma fragmentação nas candidaturas da oposição.

“É obvio que se proceder e for verídica essa posição do nome de Flávio Bolsonaro colocado nesse processo, é mais um, como o nome do governador Romeu Zema de Minas Gerais, Ratinho Jr. do Paraná, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, agora cabe às oposições sentarem e discutirem se é possível chegar a um consenso em torno de um único nome, senão, é cada um seguir o seu caminho e o povo decidir quem é o melhor para governar o Brasil nos próximos 4 anos”, analisou.

Ainda segundo Bruno, a decisão do ex-presidente de escolher o filho e rechaçar a candidatura do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) - o preferido do centrão e de parte da direita - não deve causar impactos para o seu grupo na Bahia.

“O baiano caiu nessa história na eleição passada, no golpe que foi dado de que que era necessário ser do mesmo partido do presidente. Se fosse necessário ser do mesmo partido do presidente não era preciso pedir quase 30 bilhões de reais de empréstimo, porque o Governo Federal repassaria os recursos para as obras, para as parcerias. Eu quando recorro a empréstimos é porque não conto com convênios do Governo do Estado”, pontuou.

Confirmação

A confirmação sobre a indicação de Jair Bolsonaro ao filho mais velho foi revelada nesta sexta-feira, 5, pelo colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles. Bolsonaro avalia que Flávio Bolsonaro vai ganhar musculatura para a disputa a partir do momento em que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo país.

Ainda na avaliação de Bolsonaro, Flávio consolida uma unidade partidária e conta com um relevante palanque de governadores aliados como Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro.

Por isso, a previsão é de que o senador comece a fazer mais viagens pelo Brasil e assuma o protagonismo nos embates com o atual presidente Lula (PT).

Dentro da família Bolsonaro, Flávio também seria o candidato que passaria “previsibilidade” para a classe política e o segmento econômico, dado o perfil mais moderado que o dos irmãos.