Líderes do centrão detonam escolha de Bolsonaro por Flávio ao Planalto

Escolha de Flávio Bolsonaro foi criticada pela centro-direita.

Líderes do centrão avaliam que a decisão de Jair Bolsonaro (PL) de escolher seu filho Flávio Bolsonaro para disputar a Presidência da República nas eleições de 2026 gerou reação em vários partidos de centro-direita, que criticaram o abandono de uma construção em torno do nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que ganhou força após Bolsonaro ficar inelegível. A informação é da Folha de S. Paulo.

Na avaliação deles, a aposta em Flávio, voltada a atrair bolsonaristas-raiz, mais prejudica do que ajuda a direita nas eleições de 2026. Um integrante de partido de centro-direita afirma que a intenção óbvia de resgatar a grife da família é ruim nesse cenário em que o nome de Tarcísio vinha sendo testado.

Para um dirigente partidário, a escolha isola Flávio e sua chapa, com tendência de o PL caminhar sozinho na eleição de 2026.

Partidos como PP, União Brasil, PSD, Republicanos e Novo deverão manter seus projetos presidenciais próprios por avaliarem que o senador não tem chance real contra Lula em razão do alto índice de rejeição e uma lista de escândalos.