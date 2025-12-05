DECISÃO CONTROVERSA
Líderes do centrão detonam escolha de Bolsonaro por Flávio ao Planalto
Na avaliação deles, a candidatura mais prejudica do que ajuda a direita nas eleições de 2026
Por Redação
Líderes do centrão avaliam que a decisão de Jair Bolsonaro (PL) de escolher seu filho Flávio Bolsonaro para disputar a Presidência da República nas eleições de 2026 gerou reação em vários partidos de centro-direita, que criticaram o abandono de uma construção em torno do nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que ganhou força após Bolsonaro ficar inelegível. A informação é da Folha de S. Paulo.
Leia Também:
Na avaliação deles, a aposta em Flávio, voltada a atrair bolsonaristas-raiz, mais prejudica do que ajuda a direita nas eleições de 2026. Um integrante de partido de centro-direita afirma que a intenção óbvia de resgatar a grife da família é ruim nesse cenário em que o nome de Tarcísio vinha sendo testado.
Para um dirigente partidário, a escolha isola Flávio e sua chapa, com tendência de o PL caminhar sozinho na eleição de 2026.
Partidos como PP, União Brasil, PSD, Republicanos e Novo deverão manter seus projetos presidenciais próprios por avaliarem que o senador não tem chance real contra Lula em razão do alto índice de rejeição e uma lista de escândalos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes