Flávio revela reação de Tarcísio sobre sua candidatura à Presidência

Flávio recebeu aval do pai para disputar presidência. - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta sexta-feira, 5, que sua candidatura à Presidência da República em 2026 foi bem recebida pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Flávio se encontrou com Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual pela manhã. Em entrevista ao portal Metrópoles no saguão do Aeroporto de Congonhas, antes de embarcar para Brasília, o filho mais velho de Jair Bolsonaro disse que o governador recebeu bem a notícia sobre a sua candidatura. Tarcísio vinha sendo cotado como candidato ao Palácio do Planalto no campo bolsonarista e também no centrão.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Quando eu conversei com ele [Tarcísio] para falar de como é que tinha sido tomada a decisão com o presidente Bolsonaro, ele teve a postura que eu teria se fosse o contrário, que eu teria se fosse o Tarcísio o indicado pelo presidente Bolsonaro, de total apoio, de parceria, de respeito. E falou isso com todas as letras”, disse Flávio.

Reação do centrão

A confirmação sobre a indicação de Jair Bolsonaro ao filho mais velho foi revelada nesta sexta-feira, 5, pelo colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles. Bolsonaro avalia que Flávio vai ganhar musculatura para a disputa a partir do momento em que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo país.

Segundo fontes ouvidas pela Folha de S. Paulo, líderes do centrão, reagiram negativamente sobre a decisão do ex-presidente de escolher seu filho 01 para disputa a presidencial. Vários dirigentes de partidos de centro-direita, criticaram o abandono de uma construção em torno do nome do governador de Tarcísio de Freitas, que ganhou força após Bolsonaro ficar inelegível.

Ainda na avaliação de Bolsonaro, Flávio consolida uma unidade partidária e conta com um relevante palanque de governadores aliados como Tarcísio e Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro.

Por isso, a previsão é de que o senador comece a fazer mais viagens pelo Brasil e assuma o protagonismo nos embates com o atual presidente Lula (PT).