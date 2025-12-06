Menu
IMOBILIÁRIO
MUDANÇAS

Nova lei do aluguel começa a valer no Brasil e surpreende inquilinos

Atualização busca reduzir conflitos e aumentar a segurança jurídica

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/12/2025 - 17:43 h
Prédios residenciais em Salvador (ilustração)
Prédios residenciais em Salvador (ilustração) -

A nova Lei do Aluguel, que atualiza a Lei do Inquilinato (nº 8.245/91), entrou em vigor trazendo mudanças importantes que impactam diretamente inquilinos e proprietários o Brasi. As alterações foram feitas para acompanhar as transformações do mercado imobiliário e garantir mais segurança nas relações de locação.

A atualização busca reduzir conflitos e aumentar a segurança jurídica, já que muitos contratos eram feitos de forma informal. Com as novas regras, o objetivo é deixar todas as etapas da locação mais claras, transparentes e protegidas.

Principais mudanças da nova Lei do Aluguel

1. Contratos obrigatoriamente por escrito

Agora, todo contrato de locação precisa ser formalizado por escrito, contendo:

  • Valor do aluguel
  • Índice de reajuste
  • Prazo de duração
  • Tipo de garantia (caução, seguro-fiança ou fiador)
  • A informalidade, antes comum, deixa de ser aceita como prática adequada.

2. Proibição de exigir mais de uma garantia

Antes, alguns proprietários exigiam mais de uma garantia, o que era considerado abusivo.

Com a nova regra, o proprietário deve escolher apenas uma modalidade, seja caução, fiador ou seguro-fiança.

3. Responsabilidades mais claras entre as partes

A lei reforça a divisão de responsabilidades:

Obrigações do proprietário

  • Obras estruturais
  • Reformas de segurança
  • Despesas extraordinárias do condomínio

Obrigações do inquilino

  • Manter o imóvel em boas condições
  • Realizar pequenos reparos
  • Pagar contas como água, luz e despesas ordinárias do condomínio

Essa clareza reduz questionamentos e conflitos frequentes.

Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) começa em 2025

A partir do próximo ano, começa a funcionar o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), que atribuirá a cada imóvel um código de identificação único. O CIB tem os seguintes objetivos:

  • Combater fraudes
  • Reduzir contratos informais
  • Facilitar o rastreamento de propriedades
  • Dar mais transparência ao mercado imobiliário

A nova Lei do Aluguel moderniza as relações entre proprietários e inquilinos, tornando os contratos mais justos, formais e protegidos. Com as novas regras e o CIB, espera-se um mercado de locação mais seguro, organizado e confiável.

