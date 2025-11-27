SONHO DA CASA PRÓPRIA
A partir de R$ 120 mil, Bahia tem vários imóveis no leilão da Caixa
Evento nacional encerra em dezembro com condições facilitadas de financiamento e uso do FGTS
Por Jair Mendonça Jr
Investidores e famílias baianas têm uma excelente oportunidade de adquirir a casa própria ou ampliar seus investimentos com o megaleilão de 595 imóveis promovido pela Caixa Econômica Federal.
A Bahia se destaca no Nordeste com a oferta de 33 unidades no leilão, que encerra em duas praças nos dias 15 e 18 de dezembro.
O estado da Bahia é o oitavo em volume de imóveis no leilão, superando diversos outros estados brasileiros e reforçando a diversidade de oportunidades no mercado imobiliário local.
As ofertas incluem propriedades residenciais com lances que partem de R$ 80 mil em todo o país.
Confira as opções com destaque na capital e no interior
- Em Salvador, um apartamento com 94 metros quadrados está disponível com lance inicial de R$ 448,2 mil.
- Em Feira de Santana, um apartamento de 40 metros quadrados tem lances a partir de R$ 150 mil.
- Outras cidades baianas também têm unidades disponíveis como Barreiras, Ibotirama, Camaçari, Lauro de Freitas e Serrinha. A consulta detalhada é fundamental para encontrar a melhor opção em cada município.
Condições de pagamento e prazo
- À vista.
- Utilização do FGTS.
- Financiamento pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).
- Primeira rodada de lances: encerra em 15 de dezembro.
- Segunda rodada de lances: encerra em 18 de dezembro.
Mais detalhes sobre cada imóvel, regras e condições de pagamento podem ser consultados no edital do evento.
Clique aqui e veja os imóveis disponíveis
