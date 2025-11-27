Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > IMOBILIÁRIO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SONHO DA CASA PRÓPRIA

A partir de R$ 120 mil, Bahia tem vários imóveis no leilão da Caixa

Evento nacional encerra em dezembro com condições facilitadas de financiamento e uso do FGTS

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

27/11/2025 - 16:54 h | Atualizada em 27/11/2025 - 17:22
Cond. Residencial Palace Fraga Maia, em Feira de Santana
Cond. Residencial Palace Fraga Maia, em Feira de Santana -

Investidores e famílias baianas têm uma excelente oportunidade de adquirir a casa própria ou ampliar seus investimentos com o megaleilão de 595 imóveis promovido pela Caixa Econômica Federal.

A Bahia se destaca no Nordeste com a oferta de 33 unidades no leilão, que encerra em duas praças nos dias 15 e 18 de dezembro.

Tudo sobre Imobiliário em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O estado da Bahia é o oitavo em volume de imóveis no leilão, superando diversos outros estados brasileiros e reforçando a diversidade de oportunidades no mercado imobiliário local.

As ofertas incluem propriedades residenciais com lances que partem de R$ 80 mil em todo o país.

Confira as opções com destaque na capital e no interior

  • Em Salvador, um apartamento com 94 metros quadrados está disponível com lance inicial de R$ 448,2 mil.
  • Em Feira de Santana, um apartamento de 40 metros quadrados tem lances a partir de R$ 150 mil.
  • Outras cidades baianas também têm unidades disponíveis como Barreiras, Ibotirama, Camaçari, Lauro de Freitas e Serrinha. A consulta detalhada é fundamental para encontrar a melhor opção em cada município.

Condições de pagamento e prazo

Mais detalhes sobre cada imóvel, regras e condições de pagamento podem ser consultados no edital do evento.

Clique aqui e veja os imóveis disponíveis

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

casa própria feira de sanatana FGTS Imóveis Bahia leilão Caixa Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas