Duas regiões da Bahia vivem valorização imobiliária e projetos de alto padrão

Em Itacimirim, o impulso vem com a certificação internacional Bandeira Azul concedida à Praia da Espera - Foto: Imóveis Itacimirim / Divulgação

A maré imobiliária no Litoral Norte da Bahia ganhou força e direção nos últimos anos, e duas regiões se destacam nesse movimento: Itacimirim e Guarajuba. Ambas passaram por transformações profundas que combinaram infraestrutura reforçada, investimentos robustos e uma mudança de comportamento dos compradores — cada vez mais atentos à qualidade de vida e ao potencial de valorização de áreas antes vistas apenas como destinos de veraneio. O resultado é um crescimento consistente, com números expressivos, novos empreendimentos e um apetite de investidores que não dá sinais de retração.

Em Itacimirim, o ponto de virada ganhou um impulso definitivo com a certificação internacional Bandeira Azul concedida à Praia da Espera. O selo, reconhecido mundialmente por atestar excelência ambiental, qualidade da água e infraestrutura adequada, transformou a faixa de 2,5 quilômetros de mar cristalino em um símbolo de exclusividade. Estudos internacionais reforçam o impacto dessa chancela: análise publicada na revista Ecological Economics mostra que destinos certificados atraem mais investimentos, ampliam a rentabilidade local e fortalecem a preservação ambiental. A equação verde, aliada à beleza natural e à proximidade de Salvador (cerca de 45 minutos de carro), ampliou o interesse de compradores e construtoras.

O Grupo QPC materializou esse movimento com o empreendimento Marluá, entregue em dezembro de 2023. O projeto, 100% vendido em apenas 90 dias, já dobrou o valor inicial de investimento em menos de dois anos. Para Marcelo Castro Lima, sócio do grupo, a região reúne atributos únicos. “Itacimirim possui uma localização privilegiada e guarda um paraíso escondido, com piscinas naturais, água calma e cristalina certificada no programa Bandeira Azul. Enxergamos uma oportunidade de desenvolver um empreendimento inovador”, afirma. Com bangalôs pé na areia, piscinas privativas, receptivo com padrão hoteleiro e estrutura de conveniência, o Marluá consolidou a chegada do alto padrão ao destino.

O executivo lembra que o primeiro grande lançamento da empresa, em 2020, ocorreu no auge da pandemia de Covid-19, período em que o Litoral Norte viveu intensa valorização. “Os imóveis chegaram a dobrar ou triplicar de valor conforme a localização. Quanto mais próximo ao mar, maior a valorização, porque o terreno beira-mar é escasso e finito”, destaca. A tendência, segundo ele, permanece firme, impulsionada também pela requalificação da avenida de acesso às praias de Itacimirim, que está recebendo ciclovia, pista de corrida, praças e paisagismo à beira da lagoa. “Essa iniciativa do poder público estimula ainda mais a valorização e a elevação do padrão dos novos investimentos”, diz.

O próximo capítulo da QPC na região já tem nome: XUÁ Itacimirim, com 23 bangalôs exclusivos e vista direta para as piscinas naturais da Praia da Espera. Para Roberto de Castro, diretor da Imóveis Itacimirim, o ambiente é fértil. “Itacimirim vive um dos seus melhores momentos. A demanda cresceu de forma consistente e a região se firmou como um dos pontos mais valorizados do Litoral Norte. É um mercado sólido, com excelente potencial de valorização”, afirma. Ele destaca dois perfis predominantes: famílias em busca de tranquilidade e investidores interessados em locação por temporada, ambos atraídos por produtos bem posicionados e com liquidez comprovada.

A poucos quilômetros dali, Guarajuba percorre uma trajetória semelhante, ainda que impulsionada por elementos próprios. A chegada do Alphaville, em plena pandemia, alterou significativamente o mercado local, ampliando a demanda por moradia fixa. “Guarajuba deixou de ser apenas um destino de veraneio e consolidou sua projeção nacional”, afirma o corretor Leniton Faria. A presença do resort Vila Galé Mares e de outros empreendimentos hoteleiros de alto padrão reforçou o fluxo turístico e, com ele, a rentabilidade de imóveis voltados para temporada.

Os números refletem essa busca. Na alta estação, a procura por casas para alugar pode aumentar entre 100% e 300%, dependendo das características da propriedade. Piscinas privativas, áreas gourmet e proximidade com o mar formam o trio mais desejado. A região também se diferencia por ser o único bairro planejado do Litoral Norte, com gestão urbanística da Ascon, associação responsável por segurança privada, organização e serviços que complementam o poder público. A boa infraestrutura, com praças renovadas, vias de acesso requalificadas e condomínios com áreas de lazer co mpletas, reforça a atratividade tanto para quem deseja morar quanto para quem busca retorno financeiro.