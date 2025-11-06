Atualização da lei do inquilinato: as novas regras do aluguel que você precisa saber

Prédios residenciais em Salvador (ilustração) - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A Lei do Inquilinato Lei nº 8.245/91 foi atualizada com mudanças para as relações de aluguel entre locadores e locatários. Os contratos já podem ser feitos através de meios eletrônicos com assinatura digital.

A nova legislação traz clareza e detalhes nos contratos que devem incluir forma de pagamento e índices de reajuste. O reajuste anual permanece atrelado a índices econômicos oficiais como o IPCA ou o IGP-M. O que é vedado por lei são aumentos abusivos e arbitrários.

A nova legislação também mantém a proibição de exigências múltiplas de garantia em um único contrato. A proteção à privacidade dos inquilinos também foi reforçada limitando visitas do locador sem aviso prévio, exceto em emergências.

As modalidades tradicionais de garantia foram mantidas (caução, fiança, seguro fiança e cessão fiduciária), mas continua proibida a exigência de mais de uma garantia por contrato, e a caução segue limitada a três meses de aluguel.

A multa por rescisão também foi atualizada. O valor passou a proporcional ao tempo restante do contrato, com possibilidade de isenção em casos especiais, como transferência de trabalho ou violência doméstica comprovada.

Saiba quais são as obrigações do proprietário

Entregar o imóvel em boas condições de uso, livre de problemas estruturais que impeçam sua utilização normal;

Realizar reparos estruturais ou de grande porte, como infiltrações, falhas elétricas, problemas hidráulicos ou no telhado;

Manter áreas comuns em bom estado de conservação, quando aplicável (corredores, elevadores, jardins etc.);

Arcar com despesas extraordinárias do condomínio, como obras de ampliação ou modernização, além do IPTU e seguro contra incêndio (salvo acordo específico em contrato);

Respeitar a privacidade do inquilino, acessando o imóvel apenas com autorização prévia, exceto em casos de emergência;

Fornecer recibos discriminados de pagamentos feitos pelo inquilino.

Veja os deveres do inquilino: