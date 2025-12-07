Mas já? Flávio Bolsonaro indica retirada de candidatura à presidência

Flávio Bolsonaro pode concorrer à Presidência da República em 2026. - Foto: Evatisto Sá / AFP

Dois dias após anunciar que o seu pai Jair Bolsonaro (PL) o escolheu como sucessor na disputa ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) indicou que pode desistir da candidatura.

Em conversa com a imprensa neste domingo, 7, na saída de um culto evangélico em Brasília, o filho 01 do ex-presidente disse que “tem um preço” para sair da corrida presidencial.

Tem uma possibilidade de eu não ir até o fim e eu tenho um preço para isso, que eu vou negociar. Eu tenho um preço, só que eu só vou falar para vocês amanhã Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador

Na ocasião, o senador apontou que uma eventual desistência está atrelada ao projeto de anistia aos condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pela trama golpista, o que beneficiaria diretamente seu pai, que está preso.

"Espero que a gente paute essa semana a anistia. Espero que os presidentes da Câmara e do Senado cumpram o que eles prometeram, que pautariam a anistia, e deixem o pau cantar no voto no plenário – que é o que a gente sempre quis", disse.

Flávio Bolsonaro também afirmou que vai se reunir com os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, do União Brasil e do Progressistas, Antônio Rueda e Ciro Nogueira, respectivamente, nesta segunda-feira, 8, para "entender melhor" o que pensam os partidos sobre a candidatura.

Ele também vai convidar o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, sigla do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas — nome preferido pelo Centrão e por setores do mercado.

"Acho que já demos alguns gestos para que todos pudessem digerir essa notícia [da pré-candidatura], que eu reconheço que pegou muita gente de surpresa. Não era o que grande parte da política estava esperando", disse Flávio.

Centrão descrente

Dirigentes e líderes de partidos do centrão já viam a possibilidade de Flávio Bolsonaro desistir de disputar a Presidência da República. Parte dos políticos reagiu com ceticismo à escolha do senador, classificando o anúncio como estratégia para manter a relevância política e a militância coesa agora que Jair Bolsonaro cumpre pena em regime fechado por tentativa de golpe de Estado, além de estar inelegível desde 2023. Segundo essa leitura, Flávio não manteria sua candidatura até o fim.

O centrão mantém a preferência por Tarcísio de Freitas como candidato ao cargo. Para eles, o governador de São Paulo teria mais chance de ganhar a corrida ao Palácio do Planalto.

A avaliação de políticos consultados pela Folha de S. Paulo é de que a eventual candidatura de Tarcísio poderia unir PL, PP, Republicanos, União Brasil e PSD na disputa contra a reeleição de Lula (PT), enquanto Flávio não deve conseguir costura semelhante.