Malafaia detona candidatura de Flávio à presidência: "Amadorismo"

Silas Malafaia é líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. - Foto: MIGUEL SCHINCARIOL /AFP

O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, postou uma mensagem nas suas redes sociais na noite de sexta-feira, 5, indicando rejeição ao anúncio da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) à presidência da República.

“O amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Não estou falando nem contra e nem a favor de ninguém. Somente isto”, escreveu o líder religioso. Malafaia é conhecido por ser um defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um dos principais organizadores das manifestações bolsonaristas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da aparente crítica, ele demonstra ter uma proximidade maior com o filho mais velho do ex-presidente. Em agosto, áudios obtidos pela Polícia Federal mostraram Malafaia elogiando Flávio para Jair Bolsonaro.

“Dá os parabéns ao Flávio”, disse o pastor sobre uma entrevista em que o senador relacionou o fim do tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros com a aprovação da anistia para os condenados pela trama golpista.

A QUEM INTERESSAR: o amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Não estou falando nem contra e nem a favor de ninguém. Somente isto. pic.twitter.com/cqExoZjgWJ — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) December 5, 2025

Confirmação

A confirmação sobre a indicação de Jair Bolsonaro ao filho mais velho foi revelada nesta sexta-feira, 5, pelo colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles. Bolsonaro avalia que Flávio Bolsonaro vai ganhar musculatura para a disputa a partir do momento em que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo país.

Ainda na avaliação de Bolsonaro, Flávio consolida uma unidade partidária e conta com um relevante palanque de governadores aliados como Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, e Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro.

Por isso, a previsão é de que o senador comece a fazer mais viagens pelo Brasil e assuma o protagonismo nos embates com o atual presidente Lula (PT).

Dentro da família Bolsonaro, Flávio também seria o candidato que passaria “previsibilidade” para a classe política e o segmento econômico, dado o perfil mais moderado que o dos irmãos.