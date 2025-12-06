Wagner diz que candidatura de Flávio pode ter impactos na Bahia

Wagner acredita que candidatura de Flávio pode dar dor de cabeça a oposição na Bahia. - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), acredita que a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República pode causar impactos diretos na estratégia do campo oposicionista da Bahia nas eleições de 2026.

“Eu acredito que terá impacto, porque eu não sei muito bem como é que os adversários de Jerônimo vão se comportar com essa indicação”, afirmou Wagner durante entrevista à rádio Interativa FM, de Itabuna, neste sábado, 6.

Na avaliação do senador, os adversários preferiam como candidato ao Planalto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o qual ele classificou como um nome “mais leve”.

“Eu sei que a torcida do grupo de oposição daqui era por algum outro nome e talvez fosse o atual governador de São Paulo. Eles achavam mais leve de conduzir. Mas eu vou insistir, essa decisão é deles, vamos ver como é que eles reagem a decisão, eu prefiro não me antecipar e responder por ele.”

Confirmação

A confirmação sobre a indicação de Jair Bolsonaro ao filho mais velho foi revelada nesta sexta-feira, 5, pelo colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles. Bolsonaro avalia que Flávio vai ganhar musculatura para a disputa a partir do momento em que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo país.

Ainda na avaliação de Bolsonaro, Flávio consolida uma unidade partidária e conta com um relevante palanque de governadores aliados como Tarcísio de Freitas e Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro. Por isso, a previsão é de que o senador comece a fazer mais viagens pelo Brasil e assuma o protagonismo nos embates com o atual presidente Lula (PT).

Dentro da família Bolsonaro, Flávio também seria o candidato que passaria “previsibilidade” para a classe política e o segmento econômico, dado o perfil mais moderado que o dos irmãos.