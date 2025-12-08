"Ação da Justiça se respeita", diz prefeito ao desistir de loteria

Prefeito José Ronaldo de Carvalho - Foto: Divulgação | Jorge Magalhães

Após solicitar à Câmara Municipal a devolução do projeto de lei que criaria uma loteria municipal em Feira de Santana, o prefeito José Ronaldo de Carvalho (União Brasil) afirmou, na manhã desta segunda-feira, 8, que agiu de imediato em respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspende as leis e decretos municipais que criam, autorizam ou regulam loterias e apostas esportivas em âmbito local.

O pedido de retirada da proposta foi encaminhado ao Legislativo feirense na última quinta-feira, 4, um dia após a liminar do ministro Kassio Nunes Marques ser divulgada. “É uma ação da Justiça, e ação da Justiça se respeita. Tomei conhecimento da decisão do Supremo e, imediatamente, encaminhei à Câmara pedindo a devolução do projeto”, declarou o prefeito, durante entrevista a jornalistas na solenidade de autorização de obras no bairro Vila Olímpia.

De acordo com o gestor municipal, o projeto tinha como objetivo criar uma nova fonte de arrecadação por meio da loteria municipal. “A ideia era dar ao município aquilo que os outros estariam tendo, mas, como houve a decisão, isso é assunto do passado, não existe mais”, concluiu Ronaldo.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana

