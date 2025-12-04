Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RENOVAÇÃO

Câmara de Feira empossa novo vereador:

Albino Brandão (PSDB) assume a vaga de Jurandy Carvalho por 120 dias

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

04/12/2025 - 18:07 h
Vereador Albino Brandão (PSDB)
Vereador Albino Brandão (PSDB) -

O advogado Albino Brandão (PSDB) assumiu, nesta quinta-feira, 4, uma das cadeiras da Câmara Municipal de Feira de Santana. Primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania, ele passa a ocupar a vaga do vereador Jurandy Carvalho (PSDB), que solicitou licença de 120 dias para se dedicar à pré-campanha a deputado estadual.

Albino recebeu 3.299 votos na última eleição municipal e retorna ao Legislativo feirense 12 anos após ter atuado como estagiário da Casa, no gabinete da então vereadora Cíntia Machado. Ele também já integrou a equipe do governo do ex-prefeito Tarcízio Pimenta, experiência que, segundo o novo vereador, ampliou sua visão sobre a administração pública.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em seu discurso de posse, Albino destacou que, apesar do caráter temporário da nova função, sua atuação será pautada pela seriedade e pelo compromisso com os interesses da população feirense. “A partir de hoje meu compromisso é com o trabalho e a transparência. E mesmo sabendo que exercerei um mandato temporário, a responsabilidade e seriedade serão permanentes para atuar cada dia mais por uma Princesa do Sertão melhor”, afirmou.

O vereador também reforçou a importância da troca de experiências no processo político: “Não há jovem demais que não possa ensinar e não há experiente demais que não possa aprender. Mesmo sabendo que o meu mandato é temporário, meu compromisso e a minha responsabilidade serão permanentes”, completou.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Albino Brandão Câmara e Vereadores feira de santana jurandy carvalho suplente vereador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vereador Albino Brandão (PSDB)
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Vereador Albino Brandão (PSDB)
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Vereador Albino Brandão (PSDB)
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Vereador Albino Brandão (PSDB)
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x