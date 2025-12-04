Câmara de Feira empossa novo vereador:

Vereador Albino Brandão (PSDB) - Foto: ASCOM CMFS/ DIVULGAÇÃO

O advogado Albino Brandão (PSDB) assumiu, nesta quinta-feira, 4, uma das cadeiras da Câmara Municipal de Feira de Santana. Primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania, ele passa a ocupar a vaga do vereador Jurandy Carvalho (PSDB), que solicitou licença de 120 dias para se dedicar à pré-campanha a deputado estadual.

Albino recebeu 3.299 votos na última eleição municipal e retorna ao Legislativo feirense 12 anos após ter atuado como estagiário da Casa, no gabinete da então vereadora Cíntia Machado. Ele também já integrou a equipe do governo do ex-prefeito Tarcízio Pimenta, experiência que, segundo o novo vereador, ampliou sua visão sobre a administração pública.

Em seu discurso de posse, Albino destacou que, apesar do caráter temporário da nova função, sua atuação será pautada pela seriedade e pelo compromisso com os interesses da população feirense. “A partir de hoje meu compromisso é com o trabalho e a transparência. E mesmo sabendo que exercerei um mandato temporário, a responsabilidade e seriedade serão permanentes para atuar cada dia mais por uma Princesa do Sertão melhor”, afirmou.

O vereador também reforçou a importância da troca de experiências no processo político: “Não há jovem demais que não possa ensinar e não há experiente demais que não possa aprender. Mesmo sabendo que o meu mandato é temporário, meu compromisso e a minha responsabilidade serão permanentes”, completou.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana