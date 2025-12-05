Caixa d'água vira Patrimônio Cultural de Feira de Santana

Caixa D'Água do Tomba - Foto: Divulgação

A Caixa D’Água do Tomba, um dos símbolos mais icônicos de Feira de Santana, acaba de receber um reconhecimento histórico. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o Projeto de Lei 09/2025, de autoria do vereador e presidente da Casa, Marcos Lima (União Brasil), que oficializa o tombamento do equipamento como Patrimônio Cultural do município.

Instalado no bairro Tomba, o monumento, que já não está em funcionamento, tornou-se parte da memória afetiva dos feirenses. Com sua arquitetura ousada, frequentemente comparada a um disco voador, o equipamento se transformou em cartão-postal da cidade.

Para o autor do projeto, preservar a Caixa D’Água do Tomba significa preservar parte da alma da cidade. . “A importância cultural da Caixa D'Água possui uma é efetiva, sendo objeto de registros artísticos, homenagens e manifestações que reforçam a memória coletiva e a identidade local", afirmou Marcos Lima.



Para o vereador Silvio Dias (PT), o reconhecimento do monumento como como Patrimônio Cultural, assegura a Caixa D’Água, além da proteção oficial, um novo fôlego de valorização. "O tombamento reforça a importância do equipamento para a história de nossa cidade. Esse reconhecimento é uma celebração à sua singularidade arquitetônica e seu papel na construção da identidade local", avaliou.

O equipamento

Construída em 1984, como parte do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Pedra do Cavalo, a Caixa D’Água do Tomba possui 30 metros de altura, 20 metros de colunas, 10 metros de reservatório e capacidade para armazenar 3.900 metros cúbicos de água.

De acordo com a Embasa, a caixa está fora de operação uma vez que "suas especificações técnicas já não atendem ao regime operacional adotado no sistema hídrico moderno do município".

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana