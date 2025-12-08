Menu
PLANO DE AÇÃO

Lula cita Bolsonaro ao criticar tonozeleira em agressores de mulheres

Presidente cobrou punições mais rígidas contra homens agressores

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

08/12/2025 - 20:18 h
Lula voltou a comentar onde de violência contra mulheres no Brasil. -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a condenar a onda de violência contra mulheres no Brasil nos últimos dias e cobrou punições mais rígidas contra os agressores.

Filhos de vítimas de feminicídio começam a receber pensão em dezembro
Mulher trans denuncia tentativa de feminicídio em Madre de Deus
Sentenciado por feminicídio morre afogado em praia de Salvador

Durante discurso na Conferência Nacional de Assistência Social, em Brasília, nesta segunda-feira, 8, o mandatário criticou o uso de tornozeleiras eletrônicas para homens agressores e citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que violou o equipamento no fim de novembro.

"Vai colocar tornozeleira, o cara não pode se aproximar de casa, mas quem está dentro de casa sozinha é a mulher. E o safado aparece. E quando aparece, aparece mais nervoso. Olha, se até um presidente da República que tentou da golpe nesse país tentou tirar a tornozeleira dele, imagina esses", completou o petista.

O presidente afirmou que vai convocar os Poderes para um mutirão educacional e disse que os homens têm que estar à frente da luta pelo fim a violência contra a mulher.

"Eu vou convocar uma reunião com os poderes da República. A gente fazer um mutirão nesse país, um mutirão educacional para que o homem, quando ele tiver vontade de bater na mulher, ele pegue seu sapato e bata na sua cabeça", completou Lula.

