Lula cita Bolsonaro ao criticar tonozeleira em agressores de mulheres

Lula voltou a comentar onde de violência contra mulheres no Brasil. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a condenar a onda de violência contra mulheres no Brasil nos últimos dias e cobrou punições mais rígidas contra os agressores.

Durante discurso na Conferência Nacional de Assistência Social, em Brasília, nesta segunda-feira, 8, o mandatário criticou o uso de tornozeleiras eletrônicas para homens agressores e citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que violou o equipamento no fim de novembro.

"Vai colocar tornozeleira, o cara não pode se aproximar de casa, mas quem está dentro de casa sozinha é a mulher. E o safado aparece. E quando aparece, aparece mais nervoso. Olha, se até um presidente da República que tentou da golpe nesse país tentou tirar a tornozeleira dele, imagina esses", completou o petista.

O presidente afirmou que vai convocar os Poderes para um mutirão educacional e disse que os homens têm que estar à frente da luta pelo fim a violência contra a mulher.

"Eu vou convocar uma reunião com os poderes da República. A gente fazer um mutirão nesse país, um mutirão educacional para que o homem, quando ele tiver vontade de bater na mulher, ele pegue seu sapato e bata na sua cabeça", completou Lula.