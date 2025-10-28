Menu
SALVADOR
SALVADOR

Sentenciado por feminicídio morre afogado em praia de Salvador

Dênys Carvalho foi condenado a mais de 20 anos de prisão

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

28/10/2025 - 11:44 h | Atualizada em 28/10/2025 - 12:56
Homem matou a esposa com diversos tiros
Homem matou a esposa com diversos tiros -

Um homem identificado como Dênys Márcio Ramos Carvalho, de 39 anos, morreu nesta segunda-feira, 27, após se afogar na praia de Itapuã, em Salvador. Ele teria entrado no mar na altura da Rua da Prosa e não conseguiu retornar.

Ao Portal A TARDE o Corpo de Bombeiros informou que populares foram até um posto localizado a 1,5 km do local da ocorrência para pedir um suporte. Os agentes foram até o local, fizeram as manobras necessárias de reanimação, mas a vítima não resistiu. O incidente aconteceu em frente à Barraca do Galego.



Tragédia: idoso de 73 anos morre afogado em tanque na Bahia
Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó
Afogamento ou homicídio? Homem é encontrado morto em praia de Salvador

Feminicídio

Natural de Caetité, no Alto Sertão da Bahia, Dênis foi condenado em junho de 2019 a 28 anos de prisão pela morte da esposa Vanessa Gomes Nogueira Carvalho que foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, inclusive na região das costas.

O crime aconteceu por volta das 18h Rua Juraci Magalhães e o réu foi condenado por homicídio qualificado no âmbito de violência contra a mulher conforme decisão proferida pelo juiz Pedro Silva e Silvério.

A defesa recorreu e a pena final, por determinação do TJBA, ficou em 22 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão. Atualmente ele estava em regime semiaberto.

x