SALVADOR
Sentenciado por feminicídio morre afogado em praia de Salvador
Dênys Carvalho foi condenado a mais de 20 anos de prisão
Por Bernardo Rego
Um homem identificado como Dênys Márcio Ramos Carvalho, de 39 anos, morreu nesta segunda-feira, 27, após se afogar na praia de Itapuã, em Salvador. Ele teria entrado no mar na altura da Rua da Prosa e não conseguiu retornar.
Ao Portal A TARDE o Corpo de Bombeiros informou que populares foram até um posto localizado a 1,5 km do local da ocorrência para pedir um suporte. Os agentes foram até o local, fizeram as manobras necessárias de reanimação, mas a vítima não resistiu. O incidente aconteceu em frente à Barraca do Galego.
Leia Também:
Feminicídio
Natural de Caetité, no Alto Sertão da Bahia, Dênis foi condenado em junho de 2019 a 28 anos de prisão pela morte da esposa Vanessa Gomes Nogueira Carvalho que foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, inclusive na região das costas.
O crime aconteceu por volta das 18h Rua Juraci Magalhães e o réu foi condenado por homicídio qualificado no âmbito de violência contra a mulher conforme decisão proferida pelo juiz Pedro Silva e Silvério.
A defesa recorreu e a pena final, por determinação do TJBA, ficou em 22 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão. Atualmente ele estava em regime semiaberto.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes