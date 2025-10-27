Menu
HOME > SALVADOR
MISTÉRIO

Afogamento ou homicídio? Homem é encontrado morto em praia de Salvador

Polícia Civil afirma diz que investiga o caso e aguarda o laudo pericial para esclarecer as circunstâncias

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/10/2025 - 19:23 h
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 27, na praia da Boa Viagem, uma das praias mais conhecidas de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, banhistas avistaram o corpo boiando próximo à faixa de areia e acionaram as autoridades. O homem foi retirado do mar por populares antes da chegada das equipes policiais.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local, onde realizaram a perícia e o levantamento cadavérico.

Investigação

Segundo informações preliminares, a vítima possuía uma tatuagem de âncora no braço, o que pode ajudar na identificação.

O corpo foi encaminhado ao IML, onde passará por necropsia para determinar a causa da morte. Inicialmente, o caso é tratado como possível afogamento, mas outras hipóteses não estão descartadas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a "3ª Delegacia Territorial (Bonfim) conduz as investigações e aguarda o laudo pericial para esclarecer as circunstâncias do ocorrido".

