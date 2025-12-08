Menu
PEDIDO

Baiana que pichou estátua do STF pede para dar depoimento à Câmara

“Débora do Batom” foi convocada para prestar depoimento presencialmente na capital federal

Redação

Por Redação

08/12/2025 - 20:49 h
A cabeleireira baiana Débora Rodrigues, a “Débora do Batom”.
A cabeleireira baiana Débora Rodrigues, a "Débora do Batom".

A cabeleireira baiana Débora Rodrigues, a “Débora do Batom”, conhecida por ter pichado a frase “Perdeu, mané” na estátua da Justiça que fica em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu, nesta segunda-feira, 8, ao ministro Alexandre de Moraes autorização para viajar a Brasília e participar de uma audiência sobre o 8/1 na Câmara dos Deputados.

Os advogados de Débora afirmam que ela foi convocada para prestar depoimento presencialmente na capital federal, após convite do deputado Coronel Meira (PL-PE). As informações são do portal Metrópoles.

“Excelência, a convocação da requerente é legítima, visto o tratamento degradante a que todos os presos/réus do 8 de janeiro são submetidos desde 8 de janeiro, justamente devido à situação política de que tratam os processos e os julgamentos, ainda, diante do fato de a massa carcerária e até próprios agentes prisionais divergirem ideologicamente dos réus”, diz a defesa.

Os advogados ainda salientam que outros presos, por exemplo, já foram convocados e tiveram autorização judicial para ir à Câmara, como o ex-chefe do Comando Vermelho Fernandinho Beira-Mar, em 2001.

A audiência está marcada para esta quarta-feira (10). Caso ela receba autorização, Débora vai deixar a residência onde cumpre prisão domiciliar, em Paulínia, no interior de São Paulo, para ir a Brasília e retornar no dia seguinte.

x