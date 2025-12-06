Jogador de time baiano é preso por suspeita de crime sexual

Policiais foram acionados após nova ocorrência contra o suspeito - Foto: Divulgação

Na manhã deste sábado, 6, um jogador do Galícia foi preso no bairro da Saúde, em Salvador, suspeito de cometer crime sexual contra uma mulher.

Segundo informações iniciais, o suspeito já possuía medidas protetivas contra a vítima. Após mais uma agressão, agentes se deslocaram até o local para efetuar a prisão.

O homem foi localizado, levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

O Portal Massa! entrou em contato com o Galícia, mas até o momento não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.