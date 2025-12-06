Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEGURANÇA PÚBLICA

Jogador de time baiano é preso por suspeita de crime sexual

Atleta foi detido na manhã deste sábado, 6, por descumprimento de medidas protetivas e crime sexual

Redação / Portal Massa!

Por Redação / Portal Massa!

06/12/2025 - 19:43 h | Atualizada em 06/12/2025 - 20:33
Policiais foram acionados após nova ocorrência contra o suspeito
Policiais foram acionados após nova ocorrência contra o suspeito -

Na manhã deste sábado, 6, um jogador do Galícia foi preso no bairro da Saúde, em Salvador, suspeito de cometer crime sexual contra uma mulher.

Segundo informações iniciais, o suspeito já possuía medidas protetivas contra a vítima. Após mais uma agressão, agentes se deslocaram até o local para efetuar a prisão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Suspeito de estuprar mulher durante encontro é preso em Salvador
Adversários do Vitória contra o Z-4 têm jogos "facilitados"; entenda
De saída! Santa Cruz anuncia contratação de meio-campista do Bahia

O homem foi localizado, levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

O Portal Massa! entrou em contato com o Galícia, mas até o momento não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime sexual galícia Salvador Segurança

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Policiais foram acionados após nova ocorrência contra o suspeito
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Policiais foram acionados após nova ocorrência contra o suspeito
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Policiais foram acionados após nova ocorrência contra o suspeito
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Policiais foram acionados após nova ocorrência contra o suspeito
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x