SEGURANÇA PÚBLICA
Jogador de time baiano é preso por suspeita de crime sexual
Atleta foi detido na manhã deste sábado, 6, por descumprimento de medidas protetivas e crime sexual
Por Redação / Portal Massa!
Na manhã deste sábado, 6, um jogador do Galícia foi preso no bairro da Saúde, em Salvador, suspeito de cometer crime sexual contra uma mulher.
Segundo informações iniciais, o suspeito já possuía medidas protetivas contra a vítima. Após mais uma agressão, agentes se deslocaram até o local para efetuar a prisão.
O homem foi localizado, levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.
O Portal Massa! entrou em contato com o Galícia, mas até o momento não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.
