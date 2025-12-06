INVESTIGAÇÃO
Suspeito de estuprar mulher durante encontro é preso em Salvador
Captura integra as atividades da Operação Escudo das Marias
Por Leilane Teixeira
Um homem de 25 anos suspeito de estupro foi preso em flagrante pela Polícia Civil neste sábado, 6, em Salvador.
De acordo com as apurações, o investigado e a vítima se conheceram em um aplicativo de relacionamento e passaram a noite em um bar situado na região do Centro. Posteriormente, ambos se dirigiram a um hotel das redondezas, local onde houve a relação sexual sem o consentimento da mulher.
Denúncia
Segundo a Polícia Civil, após a notificação do fato, as unidades policiais iniciaram o rastreamento do alvo através de ações de inteligência.
O homem foi localizado e conduzido à delegacia, onde teve o auto de prisão em flagrante lavrado. O caso também motivou a solicitação de medidas protetivas de urgência para resguardar a integridade da ofendida. O custodiado segue à disposição do Poder Judiciário para as providências legais.
Operação Escudo das Marias
A captura integra as atividades da Operação Escudo das Marias, deflagrada para combater crimes de violência de gênero e retirar agressores do convívio social.
A ação contou com a atuação integrada de equipes da:
- Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Casa da Mulher Brasileira;
- Deam de Periperi;
- Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (Deati;
- e dos Departamentos de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e de Inteligência Policial (DIP).
