INVESTIGAÇÃO

Suspeito de estuprar mulher durante encontro é preso em Salvador

Captura integra as atividades da Operação Escudo das Marias

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/12/2025 - 19:21 h
Um homem de 25 anos suspeito de estupro foi preso em flagrante pela Polícia Civil neste sábado, 6, em Salvador.

De acordo com as apurações, o investigado e a vítima se conheceram em um aplicativo de relacionamento e passaram a noite em um bar situado na região do Centro. Posteriormente, ambos se dirigiram a um hotel das redondezas, local onde houve a relação sexual sem o consentimento da mulher.

Denúncia

Segundo a Polícia Civil, após a notificação do fato, as unidades policiais iniciaram o rastreamento do alvo através de ações de inteligência.

O homem foi localizado e conduzido à delegacia, onde teve o auto de prisão em flagrante lavrado. O caso também motivou a solicitação de medidas protetivas de urgência para resguardar a integridade da ofendida. O custodiado segue à disposição do Poder Judiciário para as providências legais.

Operação Escudo das Marias

A captura integra as atividades da Operação Escudo das Marias, deflagrada para combater crimes de violência de gênero e retirar agressores do convívio social.

A ação contou com a atuação integrada de equipes da:

  • Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Casa da Mulher Brasileira;
  • Deam de Periperi;
  • Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (Deati;
  • e dos Departamentos de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e de Inteligência Policial (DIP).

x