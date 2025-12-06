Suspeito de estuprar mulher durante encontro é preso em Salvador

Facções têm usado fuzis 762 na disputa entre os grupos criminosos no Recôncavo da Bahia - Foto: Divulgação | Ascom Polícia Civil

Um homem de 25 anos suspeito de estupro foi preso em flagrante pela Polícia Civil neste sábado, 6, em Salvador.

De acordo com as apurações, o investigado e a vítima se conheceram em um aplicativo de relacionamento e passaram a noite em um bar situado na região do Centro. Posteriormente, ambos se dirigiram a um hotel das redondezas, local onde houve a relação sexual sem o consentimento da mulher.

Denúncia

Segundo a Polícia Civil, após a notificação do fato, as unidades policiais iniciaram o rastreamento do alvo através de ações de inteligência.

O homem foi localizado e conduzido à delegacia, onde teve o auto de prisão em flagrante lavrado. O caso também motivou a solicitação de medidas protetivas de urgência para resguardar a integridade da ofendida. O custodiado segue à disposição do Poder Judiciário para as providências legais.

Operação Escudo das Marias

A captura integra as atividades da Operação Escudo das Marias, deflagrada para combater crimes de violência de gênero e retirar agressores do convívio social.

