POLÍCIA

Cosméticos previstos para 2026 aparecem à venda ilegalmente no Feiraguay

Polícia Civil apreendeu cinco caixas de produtos vendidos sem nota fiscal

Luan Julião

Por Luan Julião

06/12/2025 - 16:49 h
Empresa informou que a linha só chegaria às lojas em maio de 2026
Empresa informou que a linha só chegaria às lojas em maio de 2026 -

Uma operação da Polícia Civil apreendeu, no centro comercial popular de Feira de Santana, uma série de produtos de beleza que pertencem a uma linha ainda inédita de uma multinacional brasileira do setor de cosméticos. As mercadorias, que deveriam chegar ao mercado apenas em 2026, estavam sendo vendidas sem nota fiscal por um comerciante do Feiraguay.

A 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin) abriu inquérito na sexta-feira , 5, após identificar que o comerciante divulgava em redes sociais vídeos anunciando perfumes, itens de higiene e produtos de beleza fora do período autorizado.

Ao entrar em contato com a empresa fabricante, os investigadores foram informados de que a linha só seria distribuída às lojas franqueadas a partir de maio de 2026.

Leia Também:

Homem tenta assaltar idosos e é morto por policial à paisana em Salvador
PMs são presos após morte de suspeito rendido em operação
Caso Benício: técnica teria alertado colega sobre uso de adrenalina

O suspeito foi localizado com cinco caixas dos cosméticos. Todo o material foi apreendido e levado para a unidade policial, já que o comerciante não apresentou documentos que comprovassem a origem do estoque.

Embora tenha sido ouvido e liberado, ele continua sendo investigado. Segundo a Polícia Civil, ainda é preciso esclarecer como os produtos saíram das instalações da empresa, seja do parque industrial ou de centros logísticos, antes do prazo estabelecido.

As apurações procuram identificar possíveis crimes, como receptação, furto, roubo ou infrações contra a ordem tributária, decorrentes da comercialização sem nota fiscal.

A ação teve participação do Grupo de Apoio Técnico e Tático às Investigações (Gatti), da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga).

Tags:

comércio ilegal cosméticos feira de santana investigação nota fiscal Polícia Civil

x