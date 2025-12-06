Cosméticos previstos para 2026 aparecem à venda ilegalmente no Feiraguay

Empresa informou que a linha só chegaria às lojas em maio de 2026 - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil apreendeu, no centro comercial popular de Feira de Santana, uma série de produtos de beleza que pertencem a uma linha ainda inédita de uma multinacional brasileira do setor de cosméticos. As mercadorias, que deveriam chegar ao mercado apenas em 2026, estavam sendo vendidas sem nota fiscal por um comerciante do Feiraguay.

A 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin) abriu inquérito na sexta-feira , 5, após identificar que o comerciante divulgava em redes sociais vídeos anunciando perfumes, itens de higiene e produtos de beleza fora do período autorizado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao entrar em contato com a empresa fabricante, os investigadores foram informados de que a linha só seria distribuída às lojas franqueadas a partir de maio de 2026.

O suspeito foi localizado com cinco caixas dos cosméticos. Todo o material foi apreendido e levado para a unidade policial, já que o comerciante não apresentou documentos que comprovassem a origem do estoque.

Embora tenha sido ouvido e liberado, ele continua sendo investigado. Segundo a Polícia Civil, ainda é preciso esclarecer como os produtos saíram das instalações da empresa, seja do parque industrial ou de centros logísticos, antes do prazo estabelecido.

As apurações procuram identificar possíveis crimes, como receptação, furto, roubo ou infrações contra a ordem tributária, decorrentes da comercialização sem nota fiscal.

A ação teve participação do Grupo de Apoio Técnico e Tático às Investigações (Gatti), da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga).