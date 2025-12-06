Menu
ERRO MÉDICO

Caso Benício: técnica teria alertado colega sobre uso de adrenalina

Menino de 6 anos morreu após receber medicação na veia

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/12/2025 - 14:13 h
Imagem ilustrativa da imagem Caso Benício: técnica teria alertado colega sobre uso de adrenalina
-

A técnica de enfermagem Rocicleide Lopes de Oliveira, afirmou, em depoimento à Polícia Civil nesta sexta-feira, 5, que alertou a colega Raiza Bentes Paiva a não aplicar adrenalina na veia de Benício Xavier. O menino de seis anos morreu em 23 de novembro.

Rocicleide disse que o aviso surgiu ao perceber que seriam utilizadas 3 ml do medicamento, volume que considerou alto, pois só constuma ser utilizado em casos de parada cardiorrespiratória. A profissional afirma que a dose prescrita deveria ser feita por nebulização, e por isso ela chegou a preparar o kit e deixar a medicação separada para uso inalatório.

Segundo a técnica, Raiza teria entendido a orientação. No entanto, ela não acompanhou a administração do remédico, pois foi à ala de ginecologia e obstetrícia, onde estava de plantão. Em seguida, ela foi chamada pela colega, que teria relatado o ocorrido:

“Roci, eu fiz a medicação EV (administração pela veia)… ele foi ficando branco”.

De acordo com Rocicleide, Raiza já havia sido transferida de outro plantão após atritos com a equipe por "não gostar de receber orientações”.

Além disso, a técnica afirma que pela sua experiência, interpretou que a médica pretendia a via por nebulização, não intravenosa. A depoente disse ainda que o hospital oferece treinamentos de protocolos de segurança, e que estranhou Raiza ter afirmado que não havia protocolos implementados.

Outra técnica afirma já ter recebido prescrição duvidosa

Outra técnica do hospital, Nilda de Souza Evangelista contou que não presenciou Raiza pedir ajuda para confirmar a via ou a dose da medicação antes da administração.

No entanto, ela diz já recebeu uma prescrição duvidosa e procurou o médico para correção, mas não se recorda se a situação ocorreu sob plantão da médica Juliana Brasil.

Nilda afirma que a médica estava na sala durante o atendimento, mas não se lembra de tê-la visto executando alguma conduta direta no paciente naquele momento.

Registro profissional suspenso

Raiza Bentes teve o exercício profissional suspenso pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), na segunda-feira, 1º.

Médica confessou erro

A médica Juliana Brasil confessou ter errado na recomendação que causou a morte de Benício.

“O paciente desmaiou. Pelo amor de Deus. Eu errei a prescrição. Prescrevi inalação com adrenalina e acabaram fazendo ‘ev’ (endovenosa). O paciente está passando mal, ficou todo amarelo. Pede para alguém da UTI descer. Urgente”, disse médica em prints obtidos pela polícia.

A mãe do menino acusa a médica de negligência e afirma que a mulher utilizava o telefone celular de forma exagerada. A atitude gerou suspeita aos familiares, que acreditam que ela não sabia como agir.

Morte de Benício

A criança foi a óbito em 23 de novembro, após receber uma dose de adrenalina em um hospital particular de Manaus (AM).

O menino foi levado à unidade de saúde devido a uma tosse seca e suspeita de laringite. No local, a profissional recomendou uma lavagem nasal, soro e três doses do medicamento na veia, de três miligramas cada, a cada 30 minutos.

As recomendações foram seguidas pela equipe de enfermagem. No entanto, a dosee foi fatal para a criança.

adrenalina Enfermagem hospital Morte negligência protocolos de segurança

x