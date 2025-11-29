Médica admite erro em morte de criança por uso de adrenalina

- Foto: Reprodução

Uma médica admitiu o erro na recomendação que causou a morte de Benício Xavier de Freitas, de seis anos. A criança foi a óbito em 23 de novembro, após receber uma dose de adrenalina em um hospital particular de Manaus (AM).

O menino foi levado à unidade de saúde devido a uma tosse seca e suspeita de laringite. No local, a profissional recomendou uma lavagem nasal, soro e três doses do medicamento na veia, de três miligramas cada, a cada 30 minutos.

As recomendações foram seguidas pela equipe de enfermagem. No entanto, a dosee foi fatal para a criança.

“O paciente desmaiou. Pelo amor de Deus. Eu errei a prescrição. Prescrevi inalação com adrenalina e acabaram fazendo ‘ev’ (endovenosa). O paciente está passando mal, ficou todo amarelo. Pede para alguém da UTI descer. Urgente”, disse médica em prints obtidos pela polícia.



O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM).

O que diz a família?

A mãe do menino acusa a médica de negligência e afirma que a mulher utilizava o telefone celular de forma exagerada. A atitude gerou suspeita aos familiares, que acreditam que ela não sabia como agir.

A Polícia Civil já colheu depoimentos da família de Benício e dos profissionais envolvidos.