Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Governo Lula avalia reação após forte derrota na 'PL da Devastação'

Parlamentares derrubaram 52 dos 63 vetos do presidente ao projeto que estabeleceu novas regras para obtenção de licenciamento ambiental

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

28/11/2025 - 6:46 h | Atualizada em 28/11/2025 - 7:24
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva -

O governo está avaliado uma reação após o Congresso derrubar 52 dos 63 vetos do presidente Lula (PT) no chamado "PL da Devastação" — que estabeleceu novas regras para obtenção de licenciamento ambiental —, em sessão realiza na quinta-feira, 27.

A decisão aconteceu em um momento de crise entre os Executivo e o Legislativo após Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), com lideranças do governo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Há uma possibilidade que o caso seja levado ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Já falei com a ministra Marina Silva [do Meio Ambiente] e vamos conversar com a Casa Civil e com o nosso jurídico para ver o que podemos fazer para corrigir o curso dessa situação”, disse ao UOL a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Leia Também:

Congresso vai analisar vetos de Lula ao licenciamento ambiental
Ministra vê ameaça ao licenciamento ambiental em proposta no Senado
Senado aprova projeto que flexibiliza licenciamento ambiental

Congresso derruba vetos sobre licenciamento ambiental

O Congresso Nacional derrubou 52 de 63 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei que elimina ou flexibiliza regras para o licenciamento ambiental, nesta quinta-feira, 27.

Os parlamentares apreciaram ainda 28 destaques apresentados pelo PT e PSOL, como forma de tentar manter os vetos presidenciais. Na Câmara dos Deputados, os destaques foram rejeitados por 295 votos a 167. No Senado, foram 52 a 15 pela derrubada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gleisi Hoffmann Lula marina silva pl da devastação STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x