Governo Lula avalia reação após forte derrota na 'PL da Devastação'

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O governo está avaliado uma reação após o Congresso derrubar 52 dos 63 vetos do presidente Lula (PT) no chamado "PL da Devastação" — que estabeleceu novas regras para obtenção de licenciamento ambiental —, em sessão realiza na quinta-feira, 27.

A decisão aconteceu em um momento de crise entre os Executivo e o Legislativo após Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), com lideranças do governo.

Há uma possibilidade que o caso seja levado ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Já falei com a ministra Marina Silva [do Meio Ambiente] e vamos conversar com a Casa Civil e com o nosso jurídico para ver o que podemos fazer para corrigir o curso dessa situação”, disse ao UOL a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Congresso derruba vetos sobre licenciamento ambiental

O Congresso Nacional derrubou 52 de 63 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei que elimina ou flexibiliza regras para o licenciamento ambiental, nesta quinta-feira, 27.

Os parlamentares apreciaram ainda 28 destaques apresentados pelo PT e PSOL, como forma de tentar manter os vetos presidenciais. Na Câmara dos Deputados, os destaques foram rejeitados por 295 votos a 167. No Senado, foram 52 a 15 pela derrubada.

