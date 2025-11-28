POLÍTICA
Governo Lula avalia reação após forte derrota na 'PL da Devastação'
Parlamentares derrubaram 52 dos 63 vetos do presidente ao projeto que estabeleceu novas regras para obtenção de licenciamento ambiental
Por Yuri Abreu
O governo está avaliado uma reação após o Congresso derrubar 52 dos 63 vetos do presidente Lula (PT) no chamado "PL da Devastação" — que estabeleceu novas regras para obtenção de licenciamento ambiental —, em sessão realiza na quinta-feira, 27.
A decisão aconteceu em um momento de crise entre os Executivo e o Legislativo após Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), com lideranças do governo.
Há uma possibilidade que o caso seja levado ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Já falei com a ministra Marina Silva [do Meio Ambiente] e vamos conversar com a Casa Civil e com o nosso jurídico para ver o que podemos fazer para corrigir o curso dessa situação”, disse ao UOL a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.
Leia Também:
Congresso derruba vetos sobre licenciamento ambiental
O Congresso Nacional derrubou 52 de 63 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei que elimina ou flexibiliza regras para o licenciamento ambiental, nesta quinta-feira, 27.
Os parlamentares apreciaram ainda 28 destaques apresentados pelo PT e PSOL, como forma de tentar manter os vetos presidenciais. Na Câmara dos Deputados, os destaques foram rejeitados por 295 votos a 167. No Senado, foram 52 a 15 pela derrubada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes