PMs são presos após morte de suspeito rendido em operação

Ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial, no Campo Belo - Foto: Ilustrativa | Pixabay

Uma ação policial em Moema, Zona Sul de São Paulo, terminou com a prisão de três policiais militares e a morte de um suspeito de assalto na noite de sexta-feira, 5. O jovem de 18 anos, que integrava um grupo responsável por invadir uma casa no bairro, foi baleado após se render e já estar desarmado.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o comandante do batalhão abriu um Inquérito Policial Militar (IPM) ao avaliar as imagens registradas pelas câmeras corporais dos policiais. Segundo a pasta, as gravações levantaram suspeitas sobre a conduta da equipe. Em nota, a SSP declarou que “identificou indícios de irregularidades na atuação dos três PMs envolvidos, que tiveram a prisão em flagrante decretada pela autoridade militar”.

O boletim de ocorrência, detalha que o grupo armado invadiu um sobrado por volta das 20h. Encapuzados, os quatro suspeitos renderam um casal de idosos de 77 anos dentro do quarto. A moradora contou à polícia que ela e o marido tiveram mãos e pés amarrados, além de serem amordaçados com um pedaço de tecido.

Enquanto três dos assaltantes vasculhavam a residência em busca de dinheiro e joias, as vítimas permaneceram sob ameaça constante. Depois de aproximadamente 20 minutos, a mulher foi solta temporariamente e coagida a entregar a chave do carro. Logo após, foi levada de volta ao quarto e amarrada novamente, desta vez com mais força.

A ação criminosa foi interrompida com a chegada de uma equipe da Força Tática. De acordo com a moradora, ainda do quarto, ela ouviu ordens de abordagem seguidas de disparos. Nenhum dos idosos se feriu. O imóvel não possuía câmeras internas e, por estarem encapuzados, os criminosos não puderam ser reconhecidos pelas vítimas.

Ao final da operação, dois suspeitos foram presos e um adolescente apreendido. O quarto integrante da quadrilha foi morto pelos policiais, apesar de já ter se rendido. Armas, munições, materiais utilizados no roubo e o veículo do grupo foram apreendidos.

A ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial, no Campo Belo, e o caso segue sob investigação do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). As armas utilizadas pelos PMs foram recolhidas, e eles serão levados ao Presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte.

Em posicionamento oficial, a SSP reiterou que “a Polícia Militar reforça que não compactua com excessos ou desvios de conduta e que atua com rigor para responsabilizar aqueles que violam as leis ou os protocolos institucionais”.