HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

PMs são presos após morte de suspeito rendido em operação

DHPP apura atuação dos policiais envolvidos e recolheu armamento utilizado na abordagem

Luan Julião

Por Luan Julião

06/12/2025 - 15:51 h
Ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial, no Campo Belo
Ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial, no Campo Belo

Uma ação policial em Moema, Zona Sul de São Paulo, terminou com a prisão de três policiais militares e a morte de um suspeito de assalto na noite de sexta-feira, 5. O jovem de 18 anos, que integrava um grupo responsável por invadir uma casa no bairro, foi baleado após se render e já estar desarmado.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o comandante do batalhão abriu um Inquérito Policial Militar (IPM) ao avaliar as imagens registradas pelas câmeras corporais dos policiais. Segundo a pasta, as gravações levantaram suspeitas sobre a conduta da equipe. Em nota, a SSP declarou que “identificou indícios de irregularidades na atuação dos três PMs envolvidos, que tiveram a prisão em flagrante decretada pela autoridade militar”.

O boletim de ocorrência, detalha que o grupo armado invadiu um sobrado por volta das 20h. Encapuzados, os quatro suspeitos renderam um casal de idosos de 77 anos dentro do quarto. A moradora contou à polícia que ela e o marido tiveram mãos e pés amarrados, além de serem amordaçados com um pedaço de tecido.

Enquanto três dos assaltantes vasculhavam a residência em busca de dinheiro e joias, as vítimas permaneceram sob ameaça constante. Depois de aproximadamente 20 minutos, a mulher foi solta temporariamente e coagida a entregar a chave do carro. Logo após, foi levada de volta ao quarto e amarrada novamente, desta vez com mais força.

A ação criminosa foi interrompida com a chegada de uma equipe da Força Tática. De acordo com a moradora, ainda do quarto, ela ouviu ordens de abordagem seguidas de disparos. Nenhum dos idosos se feriu. O imóvel não possuía câmeras internas e, por estarem encapuzados, os criminosos não puderam ser reconhecidos pelas vítimas.

Ao final da operação, dois suspeitos foram presos e um adolescente apreendido. O quarto integrante da quadrilha foi morto pelos policiais, apesar de já ter se rendido. Armas, munições, materiais utilizados no roubo e o veículo do grupo foram apreendidos.

A ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial, no Campo Belo, e o caso segue sob investigação do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). As armas utilizadas pelos PMs foram recolhidas, e eles serão levados ao Presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte.

Em posicionamento oficial, a SSP reiterou que “a Polícia Militar reforça que não compactua com excessos ou desvios de conduta e que atua com rigor para responsabilizar aqueles que violam as leis ou os protocolos institucionais”.

Tags:

assalto HOMICÍDIO Inquérito policial Moema polícia militar segurança pública

