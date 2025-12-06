CRIME
Falso policial é autuado por intimidar funcionários e clientes de loja
Suspeito fingia ser agente civil para ameaçar as pessoas
Por Luiza Nascimento
Um homem de 36 anos foi autuado após ser flagrado fingindo ser um policial civil, na quinta-feira 4, em Fátima, no agreste baiano. Na falsa condição de servidor, ele foi a um estabalecimento comercial e ameaçou funcionários e clientes do local.
Segundo a investigação, a Polícia Civil constatou que esta não foi a primeira vez que o suspeito foi denunciado. Em uma ocorrência anterior, relacionada a perturbação do sossego devido a som alto, ele já havia afirmado ser servidor da instituição.
Suspeito vai responder a processo
O caso foi registrado pela Delegacia Territorial (DT/Fátima), município localizado no agreste baiano.
Após a confirmação de que o cidadão não integra os quadros funcionais da corporação, a equipe o conduziu até a delegacia, onde ele foi ouvido, sendo lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O suspeito vai responder a um processo.
