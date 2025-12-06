Falso policial é autuado por intimidar funcionários e clientes de loja

- Foto: Ilustrativa/Divulgação Ascom PCBA

Um homem de 36 anos foi autuado após ser flagrado fingindo ser um policial civil, na quinta-feira 4, em Fátima, no agreste baiano. Na falsa condição de servidor, ele foi a um estabalecimento comercial e ameaçou funcionários e clientes do local.

Segundo a investigação, a Polícia Civil constatou que esta não foi a primeira vez que o suspeito foi denunciado. Em uma ocorrência anterior, relacionada a perturbação do sossego devido a som alto, ele já havia afirmado ser servidor da instituição.

Suspeito vai responder a processo

O caso foi registrado pela Delegacia Territorial (DT/Fátima), município localizado no agreste baiano.

Após a confirmação de que o cidadão não integra os quadros funcionais da corporação, a equipe o conduziu até a delegacia, onde ele foi ouvido, sendo lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O suspeito vai responder a um processo.