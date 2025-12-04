ASSÉDIO?
David Brazil é parado em blitz e apela para policial: “Solteiro?”
Vídeo mostra atitude de David durante a blitz
Por Edvaldo Sales
O influenciador digital David Brazil viralizou nas redes sociais após gravar um vídeo em que ele aparece e diz que foi parado em uma blitz. A gravação foi compartilhada no Instagram do famoso na quarta-feira, 3. Na ocasião, David flertou com um dos policiais.
“A dura dos meus sonhos. Fiz questão de parar. Tudo em dia? Tá casado ou solteiro, senhor?”, perguntou David. Rindo, o policial respondeu dizendo que está “enrolado”. David seguiu: “Caso queria ficar mais enrolado me chama no direct”.
Ainda aos risos, o policial afirmou que David parou sozinho, sem os agentes solicitarem. “Eu parei sozinho? Você está insinuando que eu parei para você me dar uma dura?”, questionou o apresentador. O agente negou.
Ainda filmando o policial, o influenciador completou: “Gente, quem não para com uma dura dessa? Quem não para? Tchau e bom trabalho. Aí caralh* que dura foi essa?”.
