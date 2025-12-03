AMOR ETERNO
Fã? Yuri Lima revela que Iza foi sua artista mais ouvida esse ano
O atleta e a cantora anunciaram a separação há alguns meses
Por Franciely Gomes
Yuri Lima deu o que falar na web após revelar que a artista mais reproduzida em sua conta do Spotify foi sua ex-namorada, a cantora Iza. O jogador de futebol compartilhou um print dos artistas mais escutados no ano e deixou escapar o nome da famosa.
O atleta ainda mostrou que o álbum de Iza também foi um dos mais escutados por ele, ocupando o terceiro lugar na lista. O post acabou viralizando nas redes sociais e entre os fãs da artista, que é mãe da única filha dele: Nala, de apenas 1 ano de idade.
Vale lembrar que essa é a segunda vez que Iza e Yuri dão um fim ao relacionamento. O primeiro término do ex-casal aconteceu em 2024, quando a famosa ainda estava grávida. Na época, a artista revelou que descobriu mensagens íntimas do rapaz com uma garota de programa e acabou o romance.
Já o último término foi anunciado em outubro deste ano e não teve a causa revelada. A informação foi confirmada pela equipe de assessoria de Iza, após internautas notarem que Yuri havia apagado todas as fotos que tinha com ela.
