Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APAIXONADO

Zé Felipe muda letra de música feita para Virginia e cita Ana Castela

O artista modificou a canção que citava uma característica da ex

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/12/2025 - 21:49 h
Os doisnestão namorando há dois meses
Os doisnestão namorando há dois meses -

Zé Felipe está provando sua paixão por Ana Castela de todas as formas. O cantor sertanejo alterou a letra de uma canção dedicada a sua ex-mulher, a influenciadora Virginia Fonseca, e incluiu uma característica da atual.

Leia Também:

Ex-BBB é assaltado e faz desabafo nas redes sociais
Cachorro é indicado a prêmio de cinema pela primeira vez na história
É verdade? Rumores de separação de dupla sertaneja agita web

A mudança foi feita durante um show dele em Portugal, onde trocou o trecho “o seu cabelo loiro me faz bem” por “o seu cabelo preto me faz bem”, na canção ‘Onde Anda’, em parceria com a dupla Calema.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A atitude gerou uma série de comentários dos fãs do novo casal, que assumiu o romance publicamente em outubro deste ano, cerca de cinco meses após o fim do casamento com Virginia, que gerou seus três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ana Castela Virginia Fonseca zé felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os doisnestão namorando há dois meses
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Os doisnestão namorando há dois meses
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Os doisnestão namorando há dois meses
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Os doisnestão namorando há dois meses
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x