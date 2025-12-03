APAIXONADO
Zé Felipe muda letra de música feita para Virginia e cita Ana Castela
O artista modificou a canção que citava uma característica da ex
Por Franciely Gomes
Zé Felipe está provando sua paixão por Ana Castela de todas as formas. O cantor sertanejo alterou a letra de uma canção dedicada a sua ex-mulher, a influenciadora Virginia Fonseca, e incluiu uma característica da atual.
A mudança foi feita durante um show dele em Portugal, onde trocou o trecho “o seu cabelo loiro me faz bem” por “o seu cabelo preto me faz bem”, na canção ‘Onde Anda’, em parceria com a dupla Calema.
“O seu cabelo PRETO me faz bem, sorriso igual ao seu ninguém mais tem…”— QG Castelipe 🇦🇴 (@qgcastelipe) December 2, 2025
Zé mudando a letra da música pra falar da morena dele 🥹 pic.twitter.com/xhnvAPcN8q
A atitude gerou uma série de comentários dos fãs do novo casal, que assumiu o romance publicamente em outubro deste ano, cerca de cinco meses após o fim do casamento com Virginia, que gerou seus três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
