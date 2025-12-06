Menu
BAHIA

Homem ameaça ex-companheira durante registro de queixa na delegacia

A vítima ativou o viva-voz e permitiu que os policiais acompanhassem a conversa, o que levou ao início imediato das diligências para busca-lo

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/12/2025 - 12:42 h
Prisão ocorreu depois que o suspeito telefonou para a vítima e, ao colocar a ligação no viva-voz, os policiais ouviram claramente as intimidações.
Prisão ocorreu depois que o suspeito telefonou para a vítima e, ao colocar a ligação no viva-voz, os policiais ouviram claramente as intimidações. -

Um homem foi detido em flagrante após ameaçar a ex-companheira no momento em que ela registrava um boletim de ocorrência na delegacia de Coribe, no oeste da Bahia. A prisão ocorreu depois que o suspeito telefonou para a vítima e, ao colocar a ligação no viva-voz, os policiais ouviram claramente as intimidações.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher procurou a unidade na sexta-feira, 5, para relatar que vinha sofrendo constantes ameaças, em momentos em que:

  • o ex-companheiro consumia bebida alcoólica
  • adotava comportamento agressivo.

Ligação

Enquanto era atendida pelos agentes, o homem voltou a ligar. A vítima ativou o viva-voz e permitiu que os policiais acompanhassem a conversa, o que levou ao início imediato das diligências.

O suspeito foi localizado em uma rua próxima à casa da ex-companheira, no momento em que retirava pertences do imóvel. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de ameaça e injúria, enquadrados na Lei Maria da Penha.

Após o registro da ocorrência, foi solicitada uma medida protetiva de urgência. A polícia não informou se o pedido foi deferido. O homem permanece detido e à disposição da Justiça.

Bahia Coribe Lei Maria da Penha medida protetiva Polícia Civil prisão violência doméstica

