Homem ameaça ex-companheira durante registro de queixa na delegacia

Prisão ocorreu depois que o suspeito telefonou para a vítima e, ao colocar a ligação no viva-voz, os policiais ouviram claramente as intimidações. - Foto: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem foi detido em flagrante após ameaçar a ex-companheira no momento em que ela registrava um boletim de ocorrência na delegacia de Coribe, no oeste da Bahia. A prisão ocorreu depois que o suspeito telefonou para a vítima e, ao colocar a ligação no viva-voz, os policiais ouviram claramente as intimidações.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher procurou a unidade na sexta-feira, 5, para relatar que vinha sofrendo constantes ameaças, em momentos em que:

o ex-companheiro consumia bebida alcoólica

adotava comportamento agressivo.

Ligação

Enquanto era atendida pelos agentes, o homem voltou a ligar. A vítima ativou o viva-voz e permitiu que os policiais acompanhassem a conversa, o que levou ao início imediato das diligências.

O suspeito foi localizado em uma rua próxima à casa da ex-companheira, no momento em que retirava pertences do imóvel. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de ameaça e injúria, enquadrados na Lei Maria da Penha.

Após o registro da ocorrência, foi solicitada uma medida protetiva de urgência. A polícia não informou se o pedido foi deferido. O homem permanece detido e à disposição da Justiça.