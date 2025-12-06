Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ERRADICAÇÃO

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Cultivo foi descoberto na zona rural de Cafarnaum, no centro-norte do estado

Redação

Por Redação

06/12/2025 - 9:59 h
Plantação de quase 3 hectares de maconha foi erradicada.
Plantação de quase 3 hectares de maconha foi erradicada. -

Uma plantação de cerca de 3 hectares de maconha foi erradicada na sexta-feira, 5, na zona rural do município de Cafarnaum, no centro-norte da Bahia.

Leia Também:

Mais de 100 kg de drogas são apreendidas pela PM na Bahia
Foragido da Justiça é encontrado em condomínio de luxo na Bahia
Suspeito de tentar matar sogro a facadas é preso na Bahia

De acordo com a Polícia Militar, parte da erva já colhida e em processo de secagem, além de uma vasta estrutura de cultivo, com sistema de irrigação, poço artesiano, bomba submersa, reservatórios e acampamentos utilizados pelos cultivadores, que fugiram ao perceber a aproximação das tropas especializadas. Ninguém foi preso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O local foi decoberto graças ao auxílio de um drone, usado pelas guarnições da Cipe Semiárido, da 3ª CIPM e da CIPT/Rondesp Centro-Norte.

Reicindência

O fato ocorre menos de uma semana após Cipe erradicar, em 29 de novembro, outra roça de maconha, esta com mais de 200 mil pés, no município de Barro Alto.

Os pés de maconha foram incinerados no local, com prévia coleta de amostras que foram encaminhadas à 14ª Coorpin para adoção das medidas cabíveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cafarnaum maconha polícia militar tecnologia de drones

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Plantação de quase 3 hectares de maconha foi erradicada.
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Plantação de quase 3 hectares de maconha foi erradicada.
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Plantação de quase 3 hectares de maconha foi erradicada.
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Plantação de quase 3 hectares de maconha foi erradicada.
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x