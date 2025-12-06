Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Plantação de quase 3 hectares de maconha foi erradicada. - Foto: Divulgação / SSP-BA

Uma plantação de cerca de 3 hectares de maconha foi erradicada na sexta-feira, 5, na zona rural do município de Cafarnaum, no centro-norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, parte da erva já colhida e em processo de secagem, além de uma vasta estrutura de cultivo, com sistema de irrigação, poço artesiano, bomba submersa, reservatórios e acampamentos utilizados pelos cultivadores, que fugiram ao perceber a aproximação das tropas especializadas. Ninguém foi preso.

O local foi decoberto graças ao auxílio de um drone, usado pelas guarnições da Cipe Semiárido, da 3ª CIPM e da CIPT/Rondesp Centro-Norte.

Reicindência

O fato ocorre menos de uma semana após Cipe erradicar, em 29 de novembro, outra roça de maconha, esta com mais de 200 mil pés, no município de Barro Alto.

Os pés de maconha foram incinerados no local, com prévia coleta de amostras que foram encaminhadas à 14ª Coorpin para adoção das medidas cabíveis.