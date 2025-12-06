ERRADICAÇÃO
Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia
Cultivo foi descoberto na zona rural de Cafarnaum, no centro-norte do estado
Por Redação
Uma plantação de cerca de 3 hectares de maconha foi erradicada na sexta-feira, 5, na zona rural do município de Cafarnaum, no centro-norte da Bahia.
Leia Também:
De acordo com a Polícia Militar, parte da erva já colhida e em processo de secagem, além de uma vasta estrutura de cultivo, com sistema de irrigação, poço artesiano, bomba submersa, reservatórios e acampamentos utilizados pelos cultivadores, que fugiram ao perceber a aproximação das tropas especializadas. Ninguém foi preso.
O local foi decoberto graças ao auxílio de um drone, usado pelas guarnições da Cipe Semiárido, da 3ª CIPM e da CIPT/Rondesp Centro-Norte.
Reicindência
O fato ocorre menos de uma semana após Cipe erradicar, em 29 de novembro, outra roça de maconha, esta com mais de 200 mil pés, no município de Barro Alto.
Os pés de maconha foram incinerados no local, com prévia coleta de amostras que foram encaminhadas à 14ª Coorpin para adoção das medidas cabíveis.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes