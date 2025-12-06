Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Suspeito de tentar matar sogro a facadas é preso na Bahia

A motivação do crime teria sido um conflito familiar

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/12/2025 - 9:06 h
Imagem ilustrativa da imagem Suspeito de tentar matar sogro a facadas é preso na Bahia
-

Um homem de 34 anos apontado como responsável pela tentativa de assassinato de um idoso de 61 anos, foi preso nesta sexta-feira, 5, no município Macarani, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu em janeiro de 2025.

O suspeito tinha um relacionamento com a filha da vítima e a motivação do crime teria sido um conflito familiar. Segundo os relatos, o convívio gerava atritos devido ao comportamento agressivo do indivíduo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia Territorial (DT/Macarani) que, após investigação, o encontraram em um imóvel na zona rural utilizado como esconderijo. Em seguida, os agentes executaram a ordem judicial expedida pela Vara Crime da Comarca local.

Leia Também:

Idoso de 80 anos é preso suspeito de estuprar criança de 7 anos
Idoso é preso suspeito de estuprar a própria neta em Lauro de Freitas
Idoso de 66 anos é executado a tiros em Candeias

O homem, que não teve a identidade revelada, foi submetido aos procedimentos legais e encontra-se custodiado à disposição do Poder Judiciário para cumprimento de prisão preventiva.

Relembre o crime

Em janeiro, o suspeito foi até a residência do sogro e o atingiu com golpes de arma branca na região abdominal. Após o crime, ele fugiu do local

Além do inquérito referente ao crime contra a vida, o homem também possui registros na delegacia por furto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agressão com arma branca conflito familiar crime na bahia investigação policial prisão em flagrante tentativa de assassinato

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x