Suspeito de tentar matar sogro a facadas é preso na Bahia

Um homem de 34 anos apontado como responsável pela tentativa de assassinato de um idoso de 61 anos, foi preso nesta sexta-feira, 5, no município Macarani, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu em janeiro de 2025.

O suspeito tinha um relacionamento com a filha da vítima e a motivação do crime teria sido um conflito familiar. Segundo os relatos, o convívio gerava atritos devido ao comportamento agressivo do indivíduo.

A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia Territorial (DT/Macarani) que, após investigação, o encontraram em um imóvel na zona rural utilizado como esconderijo. Em seguida, os agentes executaram a ordem judicial expedida pela Vara Crime da Comarca local.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi submetido aos procedimentos legais e encontra-se custodiado à disposição do Poder Judiciário para cumprimento de prisão preventiva.

Relembre o crime

Em janeiro, o suspeito foi até a residência do sogro e o atingiu com golpes de arma branca na região abdominal. Após o crime, ele fugiu do local

Além do inquérito referente ao crime contra a vida, o homem também possui registros na delegacia por furto.