TENTATIVA DE HOMICÍDIO
Suspeito de tentar matar sogro a facadas é preso na Bahia
A motivação do crime teria sido um conflito familiar
Por Luiza Nascimento
Um homem de 34 anos apontado como responsável pela tentativa de assassinato de um idoso de 61 anos, foi preso nesta sexta-feira, 5, no município Macarani, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu em janeiro de 2025.
O suspeito tinha um relacionamento com a filha da vítima e a motivação do crime teria sido um conflito familiar. Segundo os relatos, o convívio gerava atritos devido ao comportamento agressivo do indivíduo.
A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia Territorial (DT/Macarani) que, após investigação, o encontraram em um imóvel na zona rural utilizado como esconderijo. Em seguida, os agentes executaram a ordem judicial expedida pela Vara Crime da Comarca local.
O homem, que não teve a identidade revelada, foi submetido aos procedimentos legais e encontra-se custodiado à disposição do Poder Judiciário para cumprimento de prisão preventiva.
Relembre o crime
Em janeiro, o suspeito foi até a residência do sogro e o atingiu com golpes de arma branca na região abdominal. Após o crime, ele fugiu do local
Além do inquérito referente ao crime contra a vida, o homem também possui registros na delegacia por furto.
