Foragido da Justiça é encontrado em condomínio de luxo na Bahia
Suspeito possuía mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas
Por Luiza Nascimento
Um homem de 34 anos, que estava foragido da Justiça, foi localizado em um condomínio de alto padrão, no bairro SIM, em Feira de Santana, na Bahia, nesta sexta-feira, 5. Ele possuía dois mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário por homicídio qualificado e tráfico de drogas.
Os crimes foram cometidos em Santo Antônio de Jesus, município do Recôncavo Baiano. A prisão do homem foi resultado da Operação Castelo Sforzesco, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia.
O suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. No local, os agentes também apreenderam um caderno de anotações, celulares, laptops e outros equipamentos eletrônicos. O material será encaminhado para análise pericial, com o objetivo de subsidiar o aprofundamento das investigações sobre a atuação criminosa do preso.
Sobre a operação
A Operação Castelo Sforzesco foi realizada de forma integrada pelas seguintes unidades da Polícia Civil da Bahia: Diretoria Regional Leste (Dirpin Leste), 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin/Feira de Santana), Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Feira de Santana) e 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana.
