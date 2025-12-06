Menu
ALTO PADRÃO

Foragido da Justiça é encontrado em condomínio de luxo na Bahia

Suspeito possuía mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/12/2025 - 9:31 h
Imagem ilustrativa da imagem Foragido da Justiça é encontrado em condomínio de luxo na Bahia
-

Um homem de 34 anos, que estava foragido da Justiça, foi localizado em um condomínio de alto padrão, no bairro SIM, em Feira de Santana, na Bahia, nesta sexta-feira, 5. Ele possuía dois mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário por homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Os crimes foram cometidos em Santo Antônio de Jesus, município do Recôncavo Baiano. A prisão do homem foi resultado da Operação Castelo Sforzesco, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia.

O suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. No local, os agentes também apreenderam um caderno de anotações, celulares, laptops e outros equipamentos eletrônicos. O material será encaminhado para análise pericial, com o objetivo de subsidiar o aprofundamento das investigações sobre a atuação criminosa do preso.

Sobre a operação

A Operação Castelo Sforzesco foi realizada de forma integrada pelas seguintes unidades da Polícia Civil da Bahia: Diretoria Regional Leste (Dirpin Leste), 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin/Feira de Santana), Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Feira de Santana) e 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana.

feira de santana HOMICÍDIO Operação Castelo Sforzesco Polícia Civil prisão tráfico de drogas

x