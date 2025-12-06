Corpo com marcas de tiros e tortura é encontrado em Cajazeiras

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado, 6, em uma área de matagal às margens da Avenida 2 de Julho, via que liga Cajazeiras à BR-324, em Salvador.

A vítima, que ainda não foi identificada, apresentava marcas de tortura e perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Equipes do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) permanecem no local, preservando a cena até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Polícia Civil.

Investigação

Segundo a polícia, a região não possui câmeras de monitoramento e nenhuma cápsula de munição foi localizada, o que levanta a suspeita de que o homem pode ter sido assassinado em outro ponto da cidade e deixado na Avenida 2 de Julho como área de desova.

A investigação ficará a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação.