Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AÇÃO CRIMINOSA

Homem tenta assaltar idosos e é morto por policial à paisana em Salvador

Homem foi baleado e morreu ainda no local

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/12/2025 - 16:07 h | Atualizada em 06/12/2025 - 16:46
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência -

Um homem conhecido pelo apelido de “Surfista” foi morto a tiros no início da tarde deste sábado, 6, na Rua Dias Gomes, no bairro de Piatã, em Salvador.

Segundo relatos de testemunhas, o suspeito estava armado com uma pistola e tentava roubar o carro de um casal de idosos quando foi surpreendido por um policial à paisana que passava pelo local. Ele acabou baleado e morreu no local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Policiais do 32º Batalhão da PM foram acionados, isolaram a área e aguardaram a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Leia Também:

PMs são presos após morte de suspeito rendido em operação
Caso Benício: técnica teria alertado colega sobre uso de adrenalina
Corpo com marcas de tiros e tortura é encontrado em Cajazeiras

Investigação

Informações preliminares são de que o suspeito é considerado uma das lideranças do tráfico na região do Curralinho, na Boca do Rio. Porém, a informação não foi confirmada pela polícia.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

32-bpm assalto boca do rio Dhpp Piatã policial à paisana Salvador surfista Tentativa de roubo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x