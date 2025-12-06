Homem tenta assaltar idosos e é morto por policial à paisana em Salvador

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência - Foto: Divulgação | SSP

Um homem conhecido pelo apelido de “Surfista” foi morto a tiros no início da tarde deste sábado, 6, na Rua Dias Gomes, no bairro de Piatã, em Salvador.

Segundo relatos de testemunhas, o suspeito estava armado com uma pistola e tentava roubar o carro de um casal de idosos quando foi surpreendido por um policial à paisana que passava pelo local. Ele acabou baleado e morreu no local.

Policiais do 32º Batalhão da PM foram acionados, isolaram a área e aguardaram a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Investigação

Informações preliminares são de que o suspeito é considerado uma das lideranças do tráfico na região do Curralinho, na Boca do Rio. Porém, a informação não foi confirmada pela polícia.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).