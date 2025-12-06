BAHIA
Dona de abrigo irregular é presa suspeita de maus-tratos contra idosos
De acordo com a Polícia Civil, os sete moradores do abrigo viviam em situação precária
Por Leilane Teixeira
Uma mulher que administrava um abrigo irregular para idosos no bairro Pequi, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi presa na sexta-feira, 5, durante uma ação de fiscalização conduzida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).
Ela é investigada por suspeita de maus-tratos contra sete idosos. De acordo com a Polícia Civil, os sete moradores do abrigo viviam em situação precária. Durante a inspeção, o promotor que acompanhava a equipe verificou que dois deles tiveram seus cartões bancários retidos pela responsável pelo local.
A fiscalização também encontrou:
- alimentos e medicamentos armazenados de forma inadequada;
- além de condições de higiene consideradas insalubres.
A vistoria faz parte de uma série de inspeções que o MP vem realizando em instituições de acolhimento para pessoas idosas na região.
Presa
A suspeita foi levada para a Delegacia de Eunápolis, onde permanece custodiada e à disposição da Justiça. Ela deverá responder pelos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa.
