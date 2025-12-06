Menu
HOME > POLÍCIA
BAHIA

Dona de abrigo irregular é presa suspeita de maus-tratos contra idosos

De acordo com a Polícia Civil, os sete moradores do abrigo viviam em situação precária

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/12/2025 - 16:54 h
A suspeita foi levada para a Delegacia de Eunápolis, onde permanece custodiada
Uma mulher que administrava um abrigo irregular para idosos no bairro Pequi, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi presa na sexta-feira, 5, durante uma ação de fiscalização conduzida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Ela é investigada por suspeita de maus-tratos contra sete idosos. De acordo com a Polícia Civil, os sete moradores do abrigo viviam em situação precária. Durante a inspeção, o promotor que acompanhava a equipe verificou que dois deles tiveram seus cartões bancários retidos pela responsável pelo local.

A fiscalização também encontrou:

  • alimentos e medicamentos armazenados de forma inadequada;
  • além de condições de higiene consideradas insalubres.

A vistoria faz parte de uma série de inspeções que o MP vem realizando em instituições de acolhimento para pessoas idosas na região.

Presa

A suspeita foi levada para a Delegacia de Eunápolis, onde permanece custodiada e à disposição da Justiça. Ela deverá responder pelos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa.

x