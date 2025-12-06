Menu
ESPORTES
ESPORTES

Copa do Mundo 2026: Fifa divulga horários e locais dos jogos do Brasil

Seleção tem agora o calendário completo da primeira fase da Copa de 2026

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/12/2025 - 14:37 h | Atualizada em 06/12/2025 - 14:49
Taça da Copa do Mundo de 2026
Taça da Copa do Mundo de 2026 -

A Fifa divulgou, na tarde deste sábado, 6, a tabela detalhada dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Com os adversários já definidos, a Seleção Brasileira agora conhece também os horários e os locais exatos de seus compromissos na fase de grupos.

Confira:

  • Brasil x Marrocos - 13 junho, às 19h (horário de Brasília), em Nova Jersey;
  • Brasil x Haiti - 19 de junho, às 22h (horário de Brasília), na Filadélfia;
  • Escócia x Brasil - 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), em Miami.

Se avançar em primeiro do grupo C, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F, composto por Holanda, Japão, Tunísia e mais uma vaga da repescagem europeia, que possui Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia em disputa

x