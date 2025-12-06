De saída! Santa Cruz anuncia contratação de meio-campista do Bahia

Jogadores em campo pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Santa Cruz anunciou, na noite deste sábado, 6, a contratação do meia Vitinho, do Bahia. Em acordo confirmado pelo Portal A TARDE, o jogador de 21 anos foi emprestado até o final da próxima temporada, mesmo prazo final do seu vínculo atual com o Tricolor.

Vitinho é do Time do Povo!



Atacante de 21 anos, formado na base do Bahia e com passagens pelo profissional, Vitinho chega ao Arruda para fortalecer ainda mais o nosso setor ofensivo em 2026.



Bem-vindo, Vitinho! Vamos juntos!

No Esquadrão desde 2020, Vitinho passou a integrar definitivamente o elenco principal em 2025, após estourar a idade do sub-20. Meia de origem, ele ganhou destaque na base atuando também como ponta-direita e, no time profissional, fez oito jogos neste ano.

Com sete partidas na temporada, o jovem viveu em 2025 a maior experiência da carreira profissional até aqui: voltar à Aracaju, sua cidade natal, para enfrentar o Confiança pela Copa do Nordeste.

Na ocasião, foi acionado por Rogério Ceni para disputar o jogo de ida da final, vencido por 4 a 1 pelo Bahia. Vitinho também havia sido titular no duelo da fase de grupos, quando o Tricolor levou a campo uma equipe alternativa formada por atletas da base.