Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Jovem é sequestrada e morta ao sair para buscar cesta de Natal na RMS

Flávyane de Almeida Silva, 20 anos, estava com filha de 1 ano e 9 meses quando foi surpreendida pelos sequetradores

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/12/2025 - 22:12 h
Sequestradores teriam colocado a jovem dentro do veículo e abandonado a criança no meio da rua
Sequestradores teriam colocado a jovem dentro do veículo e abandonado a criança no meio da rua -

Uma jovem identificada como Flávyane de Almeida Silva, 20 anos, foi sequestrada na manhã desta segunda-feira, 8, e encontrada morta horas depois em uma área de vegetação em Catu de Abrantes, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo o marido da vítima, Walafe, Flávyane desapareceu por volta das 11h, após sair de casa para buscar uma cesta de Natal. De acordo com o marido, ela estava acompanhada da filha de 1 ano e 9 meses quando foi surpreendida por ocupantes de um carro. Os sequestradores teriam colocado a jovem dentro do veículo e abandonado a criança no meio da rua.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Eu estava no trabalho quando tudo aconteceu. Só soube depois, quando vizinhos encontraram minha filha sozinha”, relatou Walafe.

Registro de ocorrência

Segundo o companheiro, não houve ligações com pedido de resgate e, por isso, o registro foi feito apenas horas depois.

O corpo dela foi encontrado em uma área de mata na Rua Sucupira, na localidade do Tererê, em Catu de Abrantes. A vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo. Embora inicialmente sem identificação formal, familiares de Flávyane confirmaram que se tratava dela.

Leia Também:

Caso Benício: Justiça nega prisão após médica apresentar vídeo
Família de mulher trans morta por motorista de app pede justiça
Adolescente de 17 anos é assassinada a tiros em cidade baiana

Investigação

A 4ª Delegacia de Homicídios (DH) de Camaçari acompanha o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi localizado com perfurações provocadas por tiros. Guias para perícia e remoção foram expedidas, e a motivação e autoria do crime seguem em apuração.

A filha da vítima, que não ficou ferida, está sob cuidados da família. Até o momento, ninguém foi preso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia camaçari Catu de Abrantes crime desaparecimento HOMICÍDIO JOVEM MORTA Polícia Civil rms violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sequestradores teriam colocado a jovem dentro do veículo e abandonado a criança no meio da rua
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Sequestradores teriam colocado a jovem dentro do veículo e abandonado a criança no meio da rua
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Sequestradores teriam colocado a jovem dentro do veículo e abandonado a criança no meio da rua
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Sequestradores teriam colocado a jovem dentro do veículo e abandonado a criança no meio da rua
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x