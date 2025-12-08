Jovem é sequestrada e morta ao sair para buscar cesta de Natal na RMS

Sequestradores teriam colocado a jovem dentro do veículo e abandonado a criança no meio da rua - Foto: Reprodução

Uma jovem identificada como Flávyane de Almeida Silva, 20 anos, foi sequestrada na manhã desta segunda-feira, 8, e encontrada morta horas depois em uma área de vegetação em Catu de Abrantes, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo o marido da vítima, Walafe, Flávyane desapareceu por volta das 11h, após sair de casa para buscar uma cesta de Natal. De acordo com o marido, ela estava acompanhada da filha de 1 ano e 9 meses quando foi surpreendida por ocupantes de um carro. Os sequestradores teriam colocado a jovem dentro do veículo e abandonado a criança no meio da rua.

“Eu estava no trabalho quando tudo aconteceu. Só soube depois, quando vizinhos encontraram minha filha sozinha”, relatou Walafe.

Registro de ocorrência

Segundo o companheiro, não houve ligações com pedido de resgate e, por isso, o registro foi feito apenas horas depois.

O corpo dela foi encontrado em uma área de mata na Rua Sucupira, na localidade do Tererê, em Catu de Abrantes. A vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo. Embora inicialmente sem identificação formal, familiares de Flávyane confirmaram que se tratava dela.

Investigação

A 4ª Delegacia de Homicídios (DH) de Camaçari acompanha o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi localizado com perfurações provocadas por tiros. Guias para perícia e remoção foram expedidas, e a motivação e autoria do crime seguem em apuração.

A filha da vítima, que não ficou ferida, está sob cuidados da família. Até o momento, ninguém foi preso.