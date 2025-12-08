CRIME
Adolescente de 17 anos é assassinada a tiros em cidade baiana
Ana Clara estava na rua quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram
Por Leilane Teixeira
Uma adolescente de 17 anos, identificada como Ana Clara Conceição Pardin, foi morta a tiros na noite de domingo, 7, na localidade de São José, distrito de Alcobaça, no extremo sul da Bahia.
De acordo com informações iniciais, Ana Clara estava na rua quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e passaram a atirar diversas vezes. Após os disparos, os suspeitos fugiram em alta velocidade, sem deixar pistas.
A 88ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada e chegou ao local pouco depois do crime, realizando o isolamento da área.
Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também estiveram na cena, fizeram a perícia e removeram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas.
Investigação
Durante a perícia, os agentes recolheram ao menos sete cápsulas. A suspeita, segundo populares, é que a vítima seja usuária de drogas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes