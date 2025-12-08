Adolescente de 17 anos é assassinada a tiros em cidade baiana

- Foto: Divulgação redes sociais

Uma adolescente de 17 anos, identificada como Ana Clara Conceição Pardin, foi morta a tiros na noite de domingo, 7, na localidade de São José, distrito de Alcobaça, no extremo sul da Bahia.

De acordo com informações iniciais, Ana Clara estava na rua quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e passaram a atirar diversas vezes. Após os disparos, os suspeitos fugiram em alta velocidade, sem deixar pistas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A 88ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada e chegou ao local pouco depois do crime, realizando o isolamento da área.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também estiveram na cena, fizeram a perícia e removeram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas.

Investigação

Durante a perícia, os agentes recolheram ao menos sete cápsulas. A suspeita, segundo populares, é que a vítima seja usuária de drogas.