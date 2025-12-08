CRIME
Família de mulher trans morta por motorista de app pede justiça
Rhianna foi morta com um mata-leão no sábado, 6
Por Luiza Nascimento
Uma parente da jovem Rhianna, de 18 anos, assassinada por um morotista de aplicativo, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, no último sábado, 6, lamentou a decisão da Polícia Civil de liberar o suspeito. Nas redes sociais, a mulher pediu por justiça.
"Não tiraram a vida só de uma simples pessoa. Tiraram a vida de um ser humano cheio de luz, de vontade de viver, de vencer. Tiraram uma filha de uma mãe, uma irmã, uma pessoa muito importante para nós. Quem a conhecia sabia do amor e cuidado que ela tinha com todos ao seu redor. Eu te amo. Eu quero Justiça, quero que esse maldito pague por tudo", lamentou.
O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) afirma que acompanha as investigações conduzidas pela PC e que vai requisitar informações necessárias para adotar as providências cabíveis.
Relembre o crime
Rhianna foi morta por um motorista por aplicativo, durante uma viagem. Ele a estrangulou após um desentendimento. O suspeito teria contratado a mulher para fazer um programa e, após o fim do trabalho, estava levando-a para casa, em Barreiras. No entanto, durante uma discussão, Ryana teria ameaçado expor a relação dos dois e acusá-lo de estupro.
Com a briga, o homem teria dado uma cotovelada e aplicado um golpe "mata-leão", assassinando a vítima. No entanto, ele alega ter agido em legítima por perceber que a jovem tentava pegar algo na bolsa.
O suspeito afirma ainda que, ao perceber que Ryana estava desacordada, tentou reanimá-la, mas ela não reagiu e morreu no local.
Homem confessou o crime, mas foi liberado
Após o crime, o motorista se apresentou na delegacia de Luís Eduardo e confessou o crime. Apesar do assassinato, ele foi liberado pela polícia.
A Polícia Civil da Bahia afirma que abriu uma investigação, mas como o suspeito se apresentou espontaneamente, ele responderá em liberdade.
